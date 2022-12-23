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【TSLA】Tesla再瀉3%　馬斯克揚言兩年不減持　仍難挽跌勢

股市 22:59 2022/12/23

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【TSLA】馬斯克：2025年之前不會再沽售Tesla股票

Tesla（美：TSLA）年內股價大跌逾6成，連帶行政總裁馬斯克（Elon Musk）拱手讓出「世界首富」寶座。Tesla周四股價再跌近9%，創近兩年新低，馬斯克最新公開表態稱，未來至少18至24個月都不會減持Tesla股權。

Tesla再跌3.1%，報121.53美元，約處兩年低位。

馬斯克在推特空間（Twitter Space）與Twitter投資者Ross Gerber公開對談，馬斯克稱：

你可以得到我的保證，我不會再賣（Tesla）股份，直至從如今計起的兩年後。明年在任何情況都不會賣，後年也很大機會不會減持

（You certainly have my commitment I won’t sell stock until， I don’t know， probably two years from now. Definitely not next year under any circumstances and probably not the year thereafter）

 

 

馬斯克上周繼續減持Tesla　揚言長遠將成為市值最大公司

馬斯克去年底大舉減持Tesla股份套現，他今年440億美元豪買Twitter之下，連番減持Tesla股份。根據提交予美國證交會SEC文件顯示，直至上周，馬斯克也曾連續三日出售Tesla持股，涉及2200萬股，價值高達35.8億美元（約279億港元）。據最新數據，馬斯克仍持有13.4%Tesla 股權。

馬斯克解釋，他近期賣出Tesla股票，是因為想「確保有應對最壞情況的備用資金」。

雖然馬斯克預計2023年經濟將陷入嚴重衰退，對汽車的需求將會下降，但他重申，從長遠來看，「Tesla將是世界上最有價值的公司」。Tesla最新市值約4000億美元，與最高市值美股－蘋果公司（美：AAPL）逾21,000億美元，有相當距離。

Tesla股價節節向下，導致馬斯克近期失去世界首富之位，據《福布斯》統計，LVMH主席兼行政總裁Bernard Arnaul已取之代之，成為全球首富。

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編輯：姚卓然

Twitter 沽出 股票 馬斯克 Tesla 美股
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