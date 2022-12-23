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【TSLA】馬斯克：2025年之前不會再沽售Tesla股票　盤後反彈近3%

股市 07:50 2022/12/23

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【TSLA】馬斯克：2025年之前不會再沽售Tesla股票

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，他可能不會再出售任何特斯拉股票，直到2025年。Tesla股價昨於盤中跌8.9%，而在盤後則反彈近3%，報128.9美元，然而股價仍創兩年低，今年更大跌64%。

馬斯克在推特空間（Twitter Space）與Twitter投資者Ross Gerber聊天。馬斯克強調，他2023年「在任何情況下」都不會出售Tesla股票。他解釋指，他最近必須賣出Tesla股票，是因為他想「確保有應對最壞情況的備用資金」。

馬斯克同時強調，他仍堅持自己的預測，即從長遠來看，「Tesla將是世界上最有價值的公司」。另外，他還預計2023年經濟將陷入嚴重衰退，對汽車的需求將會下降。

上周，根據提交予美國證券監管文件顯示，Tesla行政總裁馬斯克在截至12月12至14日的3天內，以平均每股165美元的價格沽出近2200萬股特斯拉股票，價值約35.8億美元（約279億港元）。這是他以440億美元收購Twitter以來第二輪沽售Tesla股票。根據Refinitiv的數據，他現持有特斯拉13.4%的股權。

Tesla股價亦節節向下，導致Tesla行政總裁馬斯克近期失去世界首富之位，據《福布斯》統計，LVMH主席兼行政總裁Bernard Arnault更取代其全球首富之位。

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編輯：姚卓然

Twitter 沽出 股票 馬斯克 Tesla 美股
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