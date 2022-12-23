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【新股IPO】內地非學歷職業教育培訓機構粉筆2469招股　一手入場費約5000元

新股IPO 07:48 2022/12/23

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【新股IPO】內地非學歷職業教育培訓機構粉筆2469招股　一手入場費約5000元

內地非學歷職業教育培訓服務供應商粉筆 （新上市編號︰02469） 今日（23日）起至30日招股。粉筆計劃發行2000萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎9.5元至9.9元，集資最多1.98億元。粉筆每手500股，一手入場費為4999.92元，預期將於2023年1月9日掛牌，花旗、中金公司、美銀證券為聯席保薦人。

粉筆收入主要來自提供培訓服務，其次是來自銷售內部開發的教材及輔導資料。截至6月30日止上半年，線上平台已積累約4320萬名註冊用戶及4930萬線上付費人次，收入14.51億元人民幣，按年退倒23.04%，期內虧損3.92億元人民幣，較2021年虧損9.46億元收窄58.6%。

騰訊 （00700） 旗下添曜、Tencent Mobility、Triple Max、TPP Opportunity、TPP共持股14.13%。

所得款項淨額約52%將用於豐富課程內容和擴大學員群體；28.5%用於加強內容及技術開發能力；12%主要用於為新開發的課程開展營銷活動；7.5%作營運資本及其他一般企業用途。

【新股IPO】富途3588預計12月30日以介紹形式　主板雙重主要上市

【投行生意】中資券商包攬2022全球IPO承銷商首三位　中信助新股集資逾186億美元

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責任編輯︰梁浩碩

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