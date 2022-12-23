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小米手機11月環比銷量增 排名中國智能手機市場第一

股樓投資 00:00 2022/12/23

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市調機構剛公布中國智能手機市場11月品牌銷售份額數據，顯示小米手機實現340萬台銷量，市場份額15.1%，排名僅次於第二位的蘋果，惟銷量環比則提升34.6%，增幅排名第一。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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蘋果實現530.1萬台銷量/市佔率23.6%，排名第一，但環比增幅下滑16.5%，排名最末；該報告還統計了AMHOV的11月手機銷量數據，分別是蘋果（A）、小米（M）、榮耀（H）、OPPO和vivo。

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記者：張以正

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