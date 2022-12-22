【美股焦點】AMC出售優先股集資　股價盤前急跌25%

經營電影院線的AMC（美：AMC） 公布，將通過出售其優先股籌集1.1億美元新股本，而公司目前債務持有人Antara亦會以1億美元債務換取9100萬股AMC優先股（美：APE），並提議投票將APE單位轉換為 AMC 普通股並實施反向股票拆分。消息令AMC股價盤前急跌25%，暫報3.97美元。

AMC指，將以每股 0.66美元的加權平均價格向目前債務持有人Antara Capital 出售APE股份，籌集 1.1 億美元的新股本。APE盤前升超過65%，暫報1.15美元。

此外，Antara 將用1億美元債務換取約 9100 萬個 APE 單位，將令AMC每年利息支出減少約1000 萬美元。AMC 今年8月宣布將APE 作為股東的特別股息和未來籌集資金的手段。該公司同月在紐約上市，股票代碼為APE。

AMC早前表示，與部分債權人進行初步討論後，放棄洽購已破產的Cineworld在美國及歐洲的部分影院。

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編輯：葉志偉