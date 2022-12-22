【美股焦點】彭博：若標普500罕見連續2年下跌 明年市場恐見更大跌幅

據《彭博社》報道，美股連續2年下跌為十分罕見，故2023年連續下跌的可能性較小。但如果真的發生這樣的情況，投資者或要面對非常不愉快的一年。



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報道指出，1928年以來，標普500指數只有4次記錄出現連續2年下跌，分別為經濟大蕭條、第二次世界大戰、1970年代石油危機以及本世紀初網路泡沫破滅。惟一旦發生，第二年的跌幅會較第一年更深，平均跌幅為24%。



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記者：何珊如