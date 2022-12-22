【聖誕消費調查】32%港人料聖誕支出少於500元 51%對經濟環境持負面態度

一到聖誕節意味是購物的旺季，香港研究協會就此於本月12至19日訪問1,060名18歲或以上市民。當中有逾兩成二預料聖誕支出較去年增增一個百分點，兩成七表示差不多，當中有四成二表示會減少。



消費金額方面，有多達三成二市民預計少於500元；兩成二認為在500至999元，只有16%預計花費1,000至1,999元，多於5,000元只佔7%，2,000至2,999元、3,000至3,999元及4000至4,999元各佔半成以下。

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另外，有51%的人認為今年經濟環境較去年同期差，增加12個百分點，表示較好的成一成半，較去年同期減少10個百分點，協會認為這反映多數市民對香港經濟看法負面。協會促請特區政府加快與內地有關當局商討恢復正常通關的細節，早日推進與內地人員的正常往來，激活香港聯繫內地和世界的樞紐角色。

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