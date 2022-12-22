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【美股焦點】Netflix擬投資近9億美元 於新澤西建影視中心

環球政經 21:23 2022/12/22

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外國影音串流平台Netflix（美：NFLX） 於周三 (21 日) 公布，將計劃斥資9億美元，在新澤西一座前陸軍基地建造最先進的影視製作中心。

Netflix將以5,500萬美元購入蒙茅斯堡（Fort Monmouth）的軍事基地，並投資8.48億美元，以打造12個攝影棚，以及與其他電影業相關的設備。


同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

Netflix第三季於全球新增近241萬訂閱用戶，並料第四季可再增450萬訂閱用戶。Netflix 聯席行政總裁Ted Sarandos表示，新建的影視製作中心將帶來數千個工作機會，以及數十億美元經濟產值，並促進地方和新澤西州經濟。

同場加映：【MPF】11月強積金反彈  成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金 【下一頁

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記者：何珊如

 

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