【美股焦點】Netflix擬投資近9億美元 於新澤西建影視中心

外國影音串流平台Netflix（美：NFLX） 於周三 (21 日) 公布，將計劃斥資9億美元，在新澤西一座前陸軍基地建造最先進的影視製作中心。

Netflix將以5,500萬美元購入蒙茅斯堡（Fort Monmouth）的軍事基地，並投資8.48億美元，以打造12個攝影棚，以及與其他電影業相關的設備。



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Netflix第三季於全球新增近241萬訂閱用戶，並料第四季可再增450萬訂閱用戶。Netflix 聯席行政總裁Ted Sarandos表示，新建的影視製作中心將帶來數千個工作機會，以及數十億美元經濟產值，並促進地方和新澤西州經濟。

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記者：何珊如