【澳門檢疫】澳門周五起取消港、台、外國入境人士「紅碼」及核酸檢測要求、港澳直通巴周六起恢復營運

澳門政府宣布，自12月23日起，調整由香港、台灣和外國入境澳門人士的防疫措施，包括取消發放「紅碼」健康碼、落地核酸檢測及入境翌日起計第3天接受核酸檢測。

澳門表示，入境澳門人士將獲發「黃碼」健康碼，並畏接受自我健康管理，並自入境翌日起計連續5天，每天進行新冠病毒快速抗原檢測並將結果上載至澳門健康碼。第5天上載快速抗原檢測陰性結果後，健康碼轉為 「綠碼」。如果過程中快速抗原檢測結果為陽性，健康碼轉為「紅碼」，並須採取感染者居家隔離措施。

澳門又指，會維持登機、登船或登車來澳時須持有合要求的採樣日後72小時內核酸檢測報告的規定。

港澳直通巴周六起恢復營運

另外，來往香港和澳門的直通巴周六起恢復營運，每日將提供四個班次來往太子 、港珠澳大橋，直達澳門半島或氹仔，平日單程票160元、假日180元。

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編輯：袁諾曦