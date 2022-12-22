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【中國經濟】標普：明年首季疫情發展相當關鍵　惟預期社會流動性及企業活動恢復可助經濟增長加快至5%

宏觀解讀 21:14 2022/12/22

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【中國經濟】標普：明年首季疫情發展相當關鍵　惟預期社會流動性及企業活動恢復可助經濟增長加快至5%

國際評級機構標準普爾（S&P）發表報告指，中國自放寬防控措施後，疫情持續蔓延，明年第一季的疫情發展，將預示全年信貸環境的情況。「明年1月的農曆新年將是內地近3年來，首次恢復大型人員流動，即使目前逾9成人口已經接種疫苗，但成效仍無法清楚。」

標普亞太區首席經濟學家Louis Kuijs稱，該行正評估最新一輪的疫情對宏觀經濟、地方政府、企業及基建公司、銀行、保險及其他行業的影響，目前疫情相關的兩大正反因素，正影響著內地經濟發展。

明年在岸及離岸債券融資偏緊的環境仍然持續

標普指，防控放寬可令社會流動性及企業活動持續改善，但疾病或死亡同時導致勞動力生產率下降，但該行預期社會流動及企業活動改善的利好，將超越負面因素，故此預期中國明年經濟增長會由今年約3%，加快至約5%。不過，勞動力下降的因素仍存在，不僅損害本土生產及消費，同時會導致環球供應鏈重現中斷的風險。

標普認為，近日在岸信貸市場大跌，離岸債市資金外流，財富管理產品價格亦受衝擊，而債息波動已導致不少發債計劃被迫中止，或需以更高成本發債，雖然市場認為有關情況僅屬短暫，但相信明年中資企業難再遇到像今年般較寬鬆的債務融資環境，預期明年在岸及離岸債券融資偏緊的環境仍然持續，加劇信貸風險。

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編輯：伍鍵文

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