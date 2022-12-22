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【冬天慳電大法】 沖涼只用一分鐘點做到? 暖水袋放被窩

理財智慧 20:43 2022/12/22

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最近香港正式踏入真正的冬天，每朝都不願起床。冬天一到，雖然不用開冷氣，但相對因為香港冬天又濕又凍，不少人家裡都會開暖爐，又或是在沖個時間比較長的熱水涼，讓自己舒服一下。不過這些都是對非常耗電的，前天文台台長林超英教大家慳電大法。

【公司宴會慳到盡】 老闆訂「兩餸飯」800蚊餵飽20個同事 最精明老闆?，詳見【下一頁

沖淡只花一分鐘

林超英家裡採用即熱式電熱水爐，他表示自己和太太習慣每次沖涼只花一分鐘，他強調：「不要以為沖熱水涼好爽，熱水流過皮膚，微絲血管會擴張，停水後會覺得特別凍，皮膚也特別乾燥，（水溫）超過30度就ok」。有人會奇怪如何可以攸到一分鐘沖涼，他表示自己不會肥皂，所以基本人一分鐘已經可以清理完畢，他自己不會因為寒冷天氣而用太高溫的水沖涼，因而又可以慳水又慳電。

暖水袋取代暖爐

一到冬天，開個暖爐又暖又舒服，不過暖爐是非常耗電的。林超英表示，想慳電可以選擇穿著適當保暖衣服，或者採用最古老的方法，使用暖水袋。只需要用暖水袋放在被窩，晚上睡覺已感覺溫暖，足夠應付冬天大部分日子。

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