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【TikTok抖音】TikTok據報擴大與甲骨文的合作　並將應用程式用戶數據儲存於美國新部門

股市 20:12 2022/12/22

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【TikTok抖音】TikTok據報擴大與甲骨文的合作　並將應用程式用戶數據儲存於美國新部門

美國參議院通過禁止所有美國政府配發的手機和其他裝置上使用TikTok應用程式，路透引述消息人士指，TikTok為與美國政府達成安全協議，將提出保持更多的業務獨立性，除成立新部門，同時接受外部監管，冀試圖說服美國政府允許其繼續歸中國科技企業字節跳動有。

TikTok早前已公布數項措施，包括與甲骨文（美：ORCL）達成協議，將應用程式用戶的數據，儲存於美國及美國數據安全（USDS）部門，以監督數據保護及內容審核決策。

美國參議院通過禁止所有美國政府手機等使用TikTok應用程式【下一頁】

消息指，TikTok已斥資15億美元，用於招聘及組費用，以建立將數據儲存於美國的部門，但包括美國國防部、聯邦調查局及中央情報局等一些政府官員仍反對安全協議。他們認為，TikTok的用戶將繼續容易受到利用，因其應用程式技術仍將倚賴字節跳動，而字節跳動同時營運內地短視頻平台抖音。

甲骨文將審查決定TikTok外觀和感覺的應用程式代碼

報道稱，TikTok正試圖為美國政府提供新的監管層級，並擴大甲骨文的作用，以確保TikTok的技術基礎設施與字節跳動分開，而甲骨文將審查決定TikTok外觀和感覺的應用程式代碼，以及提供搜索和推薦等功能的服務器代碼，相關工作將在甲骨文工程師訪問的專用「透明中心」進行，第一個中心計劃於1月在馬里蘭州啟用。

消息又指，TikTok同時提議成立一個代理委員會，獨立於字節跳動運營的USDS部門，並尋求聘請獨立審計師和監督員，他們將由公司支付薪金，但需要向美國外資審議委員會（CFIUS）報告。

相關文章：【抖音TikTok】FBI批TikTok有國家安全顧慮　外交部：打壓中方企業（第二版）

相關文章：【抖音TikTok】TikTok澄清不會收集用戶精確GPS位置　此前據報字節跳動藉此監控特定美國公民

編輯：陳韻妍

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