【大行報告】料巨型壓鑄機需求保持強勁 大和上調力勁科技至「買入」

大和表示， 力勁科技 （ 00558） 管理層在投資者會議上分享對明年業務前景看法 ，有更多傳統汽車製造商如豐田及本田對一體壓鑄產生與趣，該行預計明年巨型壓鑄機的需求會保持強勁，同時中小型壓鑄機及注塑機的需求亦將上升。該行將其評級由「跑贏大市」上調至「買入」，目標價維持8.6元。 力勁科技周四（22日）收市報7.05元，升幅4%。

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該行指出，公司在9月完成增設深圳-汕頭工廠，每月增加了1至2台巨型壓鑄機的產出，而2023年中將完成增設杭州灣工廠，每月增加4台的產出。 聯同現有的工廠，公司每月能產出6至8台，預計已擴張的產能的為訂單量帶來增長。

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另外，大和認為隨著內地放寬防疫措施，明年首季可能出現新冠感染高峰期，中小型壓鑄機和注塑機的下游需求料將於明年第二季度開始復甦。

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撰文：鄭昊彤