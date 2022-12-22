【知識產權】英知識產權局稱免費共享Netflix密碼　屬侵版權行為或會被檢控

不少人都有訂閱串流媒體平台，諸如Netflix、Disney+，甚至是Spotify，而為了慳錢更有人會與朋友共享同一個帳號。但英國智慧財產局（Intellectual Property Office）近日指出，共享帳號或觸犯了版權法，或會面臨被起訴。

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「密碼共享」允許用戶免費訪問受版權保護的作品。IPO指出，「密碼共享」既是刑事案件也是民事案件，當中可能違反合同條款、欺詐或二次侵犯版權，視情況而定。

當局續稱，如果民法中有相關規定，服務供應商將在需要時通過法院採取行動。然而目前沒有證據表明，英國的任何串流媒體運營商會這樣做。

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IPO在聲明中，最初提到「密碼共享」的字眼，但及後又改為「沒有訂閱亦可使用」（“accessing without a subscription＂）。不過該局發言人表示，關於「密碼共享」的法律立場沒有改變，相關方針也沒有改變。

事實上，Netflix 已在尋找打擊密碼共享的方法，包括更低價的廣告方案，或者「密碼共享」訂閱服務，即類似於家庭計劃的方案。

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