2022：WhatsApp關鍵之年 一文看清本年度多個新功能 你用過邊個?

WhatsApp是全球最受歡迎的通訊App之一，Meta CEO Mark Zuckerberg透露，WhatsApp在世界盃決賽期間，平均每秒有2500萬條訊息發出。WhatsApp於今年推出了超過20項新功能，同時亦為用戶帶來多層私隱保障。這次將一次過為大家介紹WhatsApp今年內推出的多個新功能。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

WhatsApp於今年推出了超過20項新功能，例如：社群、群組功能的各項改良、更方便順暢的通話及語音訊息體驗等。同時，WhatsApp亦為用戶帶來多層私隱保障，包括：行業領先的端對端加密技術、端對端加密備份及限時訊息功能，讓用戶在使用廣受大眾歡迎的個人通訊軟件時亦能進一步保障私隱。

2022年全新功能總覽：

．多層私隱保障

- 隱藏在線狀態：用戶可於私隱設定中選擇誰能看到他的最後上線時間及在線狀態。

- 安靜地離開群組：相關舉動只會通知群組管理員，而不會讓整個群組知道。

- 避免意外刪除：用戶可按下「復原」鍵避免意外刪除。



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．推出社群功能

社群為學校、本地群體、同事等提供一個統一的溝通渠道，方便管理不同群組的對話。相關功能亦為管理員提供各種實用工具，包括設立社群公告群組，以及就不同話題建立額外的群組等。



．全新群組功能

除了社群功能，WhatsApp亦就群組訊息推出了多項新功能，包括於對話中建立投票，以及將群組可容納的人數由256名用戶增加至1,024名用戶，並新增了管理員刪除，讓管理員移除有問題的訊息。



．改善語音及視像通話

-支援32人視像通話：用戶現在可於手機上與最多32名用戶進行視像通話。

-傳送訊息給參與者或將他們設為靜音： 只要長按某位參與者，就能放大視像或語音輸出畫面，方便用戶在通話期間個別將他們設為靜音或傳送訊息給他們。

-通話連結：無論是突如其來還是預先規劃的通話，用戶都可以輕鬆透過語音通話連結邀請對方加入通話

-通話內橫額通知：有新用戶加入群組通話時用戶將會收到通知



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．完善語音信息功能

- 多介面語音播放功能：用戶可以一邊聆聽語音信息一邊使用其他WhatsApp介面

- 暫停錄音：用戶在錄音時可以向上滑動鎖定錄音功能，更可以根據個人需要多次按鍵暫停或繼續錄音

- 預覽語音信息：發送前聆聽自己的錄音，如不合意即可刪除

-暫停鍵：用戶暫停聆聽錄音後再次按下播放，就會從同一個時間點繼續播放

- 加速播放：用戶能夠以1.5倍或2倍速度播放語音信息





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．盡情地表達自我

- 心情回應：用戶可以透過使用任何表情符號回應信息

- 虛擬替身：用戶可以創造專屬於自己的虛擬替身，不但可以用作為個人頭像保護私隱，亦可製作成36個貼圖表達不同情緒及動作

-動態更新：用戶在更新動態後將會顯示於個人資料中，而其他用戶可以使用表情符號回應

．更全面的用戶體驗

-與自己對話：用戶可以發送信息給自己，將WhatsApp當成筆記簿或備忘錄使用

-2GB檔案分享功能：用戶可以傳送高達2GB的檔案，相片或影片

-在Android和iOS之間轉移對話：你現在能在不同系統之間轉移帳戶資料、個人設定、顯示頭像和對話紀錄



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責任編輯：陳詠妍