【小米1810】小米低開近3%　總裁王翔將於月底退休　由盧偉冰接任職務

▲ 小米總裁王翔將於月底退休 由盧偉冰接任職務

據內媒報道，小米 （01810） 創辦人雷軍發內部信指，現任小米集團總裁王翔將迎來規劃已久的退休，將於2022年12月30日正式卸任集團總裁職務，同時，繼續作為高級顧問為公司服務。

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信中又指，經過公司合夥人委員會的慎重討論和協商，決定晉升盧偉冰為新一任集團總裁，將於12月30日正式繼任。

王翔於2015年加入小米，此前曾在高通工作13年，並任職高通高級副總裁兼大中華區總裁。

盧偉冰現為小米高級副總裁、中國區總裁、國際部總裁兼Redmi品牌總經理。

盧偉冰

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編輯：袁諾曦