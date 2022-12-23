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【小米1810】小米低開近3%　總裁王翔將於月底退休　由盧偉冰接任職務

股市 09:21 2022/12/23

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小米總裁王翔將於月底退休　由盧偉冰接任職務

據內媒報道，小米 （01810） 創辦人雷軍發內部信指，現任小米集團總裁王翔將迎來規劃已久的退休，將於2022年12月30日正式卸任集團總裁職務，同時，繼續作為高級顧問為公司服務。

小米低開2.7%，報10.72元。

信中又指，經過公司合夥人委員會的慎重討論和協商，決定晉升盧偉冰為新一任集團總裁，將於12月30日正式繼任。

王翔於2015年加入小米，此前曾在高通工作13年，並任職高通高級副總裁兼大中華區總裁。

盧偉冰現為小米高級副總裁、中國區總裁、國際部總裁兼Redmi品牌總經理。

盧偉冰

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編輯：袁諾曦

小米集團－W（01810） 港股 小米 雷軍
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