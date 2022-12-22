【券商點睇】土地儲備質量高流動性強 建發國際業績增長可期

國金證券認為，建發國際集團（01908）具有國資背景和市場機制，土地儲備質量高及流動性強，且積極在高峰時期外拿地補充優質儲備，預計其未來業績增長可期。該行維持其「買入」評級，並預計2022至2024年歸母淨利潤分別為48.8億、72.2億及86.6億元人民幣，同比分別增加53.7%、48%及20%，予目標價26.99元。建發國際周四（22日）收市報 22.2元，升幅4%。

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該行指，公司2021年和2022上半年的拿地強度(拿地金額/銷售金額)均為行業第一，近一年來權益拿地金額亦居行業第四。 公司新增拿地集中在深耕區域和高能級城市，如廈門、上海、北京等，在土拍規則優化和競爭環境減弱下，拿地利潤自2021下半年以來逐步回升，2022年新增項目拿地毛利率在25%以上。

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該行亦提到，截至今年上半年公司土儲總貨值3160億元(車位底商等低效庫存僅約40億元)，多位於重點城市核心板塊，73%的項目均價高於所在城市均價，土儲流動性高。 公司擁有良好的資產質量，已竣工未售存貨佔比小於10%，同時亦持續下降。資產流速（貨幣資金和存貨佔總資產比例）在70%以上，居典型房企第一。 公司債務結構安全穩健，三道紅線穩居「綠檔」，短期有息負債佔比僅9.2%，遠低於行業平均的26%。



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撰文：鄭昊彤