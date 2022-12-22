英國第三季GDP終值意外下調 按季跌0.3%

英國國家統計局（ONS）周四（22日）宣布，下調第三季國内生產總值（GDP），按季變動由跌0.2%變為跌0.3%，至於家庭可支配收入更連跌四季。

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當地製造業和建築業的表現遜預期，其中製造業活動收縮幅度由2.3%擴大至2.8%，建築活動則收縮0.2%，初值為增長0.6%。

ONS也指出，經修正後英國經濟首季和次季分別增長0.6%和0.1%，低於早前估計的0.7%和0.2%。

家庭收入繼續下降，但跌幅與今年頭兩季相比有所放緩。家庭開支經調整後下跌1.1%，是自去年春季最後一次封城以來首次錄得跌幅，主要是旅遊、交通、家庭用品、服務及食品飲品開支下跌。

不過第3季家庭可支配收入下跌0.5%，為連續四季下跌。

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家庭可支配收入減少及高通脹引發生活成本危機，英國餐飲業、款待業和文娛業在内的實際消費開支正放緩。

市場估計英國經濟實際已陷入衰退，當地最大商業團體英國工業聯合會（CBI）等組織更預測，英國經濟明年將收縮0.4%。

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責任編輯：鄭錦玲