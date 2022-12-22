  • 18°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 21:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國第三季GDP終值意外下調 按季跌0.3%

環球經濟金融 20:30 2022/12/22

分享：

分享：

英國國家統計局（ONS）周四（22日）宣布，下調第三季國内生產總值（GDP），按季變動由跌0.2%變為跌0.3%，至於家庭可支配收入更連跌四季。

英超市聖誕節火雞賣1400蚊被嫌貴 網民列3原因撐合理 【下一頁】

當地製造業和建築業的表現遜預期，其中製造業活動收縮幅度由2.3%擴大至2.8%，建築活動則收縮0.2%，初值為增長0.6%。

ONS也指出，經修正後英國經濟首季和次季分別增長0.6%和0.1%，低於早前估計的0.7%和0.2%。

家庭收入繼續下降，但跌幅與今年頭兩季相比有所放緩。家庭開支經調整後下跌1.1%，是自去年春季最後一次封城以來首次錄得跌幅，主要是旅遊、交通、家庭用品、服務及食品飲品開支下跌。

不過第3季家庭可支配收入下跌0.5%，為連續四季下跌。

【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係 【下一頁】

家庭可支配收入減少及高通脹引發生活成本危機，英國餐飲業、款待業和文娛業在内的實際消費開支正放緩。

市場估計英國經濟實際已陷入衰退，當地最大商業團體英國工業聯合會（CBI）等組織更預測，英國經濟明年將收縮0.4%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英超市聖誕節火雞賣1400蚊被嫌貴 網民列3原因撐合理
今日
英超市聖誕節火雞賣1400蚊被嫌貴 網民列3原因撐合理
英政府11月財政缺口創新高 破2000億元
2022/12/21
英政府11月財政缺口創新高 破2000億元
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
2022/12/21
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
2022/12/21
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
歐盟就天然氣價格上限達共識 最快明年初生效
2022/12/20
歐盟就天然氣價格上限達共識 最快明年初生效

你可能感興趣

英超市聖誕節火雞賣1400蚊被嫌貴 網民列3原因撐合理
今日 16:34
英超市聖誕節火雞賣1400蚊被嫌貴 網民列3原因撐合理
英政府11月財政缺口創新高 破2000億元
17:05 2022/12/21
英政府11月財政缺口創新高 破2000億元
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
14:05 2022/12/21
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
經濟 經濟衰退 經濟數據表現 英國 GDP 通脹

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間21:00）

下一篇文章

英護士工作期間拎兩粒止痛藥 被炒再被告盜竊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】普京同意增兵至150萬 強調開戰非俄之過
【烏克蘭戰爭】普京同意增兵至150萬 強調開戰非俄之過
女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間21:00）
馬斯克兒子車輛遭神秘人跟蹤 保安還擊反變疑犯
馬斯克兒子車輛遭神秘人跟蹤 保安還擊反變疑犯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款