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【公共交通】Uber Taxi行程預約量按年增5成 調查估計為港帶來8.6億元經濟效益 最多主人帶毛孩搭車到這3個地點

理財智慧 19:41 2022/12/22

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根據Uber於2021年委託調查機構Public First進行的「Uber Taxi為香港帶來的裨益」報告顯示，Uber Taxi為香港創造了估計達8.6億港元的經濟效益，59%的乘客認為Uber Taxi是最安全的回家方式。

【溫股知新】波幅漸細   明年再計

Uber 2022年的數據顯示，Uber Taxi由今年1月1日至11月30日期間所錄得的行程預約數量，比去年同期錄得超過50%的增長，Uber Pet的行程預約次數於2022年亦錄得近8%增長，寵物主人最愛與「毛孩」到訪的三大熱門目的地分別為：荃灣南豐紗廠、將軍澳環保大道寵物公園及西九文化區。

【人才流失?】各行業職位空缺再升至7.48萬個 按年大升37% 邊個行業最缺人？【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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