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馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合

環球社會熱點 16:05 2022/12/23

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阿根廷事隔36年再度奪得世界盃，球王美斯（Linoel Messi）童話般圓夢捧盃一幕觸動不少人，而奪冠後舉國慶祝，令外界再次感受到足球在當地地位之高。

...

撰文 : 李俊儀 記者

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