【中海油883】中海油逾15億購母企風電業務40%股權　拓展新能源業務版圖

中國海洋石油 （00883） 公布，集團斥資近15.18億元人民幣，向母公司中海油集團收購中核滙海風電投資40%股權，收購事項之代價將由本集團之内部資源撥付。公司指收購符合國家能源安全戰略，將持續拓展新能源業務。中海油股價今日微跌0.1%，收報9.81元。

中海油是次收購的中核滙海風電，主要從事風力、光伏發電業務投資，去年稅後淨利潤按年增長70.9%至超過3.5億元人民幣，現時有60%股權由中核集團旗下中核匯能持有，因此交易完成後，中海油將與中核滙能共同持有該公司，亦代表中海油集團將新能源業務投資注入上市公司。

集團稱收購有關股權符合國家「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，順應加快推動新能源高品質發展的大趨勢，亦符合公司大力發展新能源，踐行綠色能源轉型的產業發展規劃，之後可依託中核匯海風電於新能源項目開發領域的既有優勢，持續拓展新能源業務。

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編輯：葉志偉