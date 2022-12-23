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新加坡樟宜機場App新功能 助旅客追蹤寄艙行李

環球社會熱點 09:05 2022/12/23

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很多民眾將趁聖誕節假期旺季出外度假，但每次落機要等候領取寄艙行李難免感到不便，有時更擔心行李會遺失。新加坡樟宜機場App（應用程式）最近推出新功能，協助旅客追蹤寄艙行李位置。

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樟宜機場推出的App名為「iChangi」，包括離境、入境和轉機的旅客只要乘坐參與計劃的航空公司航班，都可透過App查閲寄艙行李的行蹤。

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旅客辦理登機手續後，可在App内掃描寄艙行李的條碼或輸入編號。

旅客的手提電話啟用應用程式通知的話，將會即時收到提示，包括行李何時寄艙並運到機艙上準備出發、何時抵達目的地機場傳送帶，追蹤時間最長為3日。

這項功能結合了航空公司和樟宜機場行李系統提供的信息，會較普通行李追蹤功能更準確。

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樟宜機場官方網站指，旅客可通過App的功能追蹤大部分寄艙行李，非常規尺寸行李及有易碎品等標籤等需要特別處理的行李除外。

乘坐新加坡航空、酷航（Scoot）、捷星亞洲（Jetstar Asia）和馬來西亞航空（Malaysia Airlines）的旅客，都可使用這項服務。

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責任編輯：鄭錦玲

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