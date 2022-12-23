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【國美493】國美零售升2%、創始人黃光裕再向集團提供1.5億貸款　今年已密密減持、持股僅剩多少？

股市 09:44 2022/12/23

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【國美493】創始人黃光裕再向國美零售提供1.5億貸款　今年已密密減持、持股僅剩多少？

國美零售 （00493） 近期傳出陷入資金鏈危機。國美創始人黃光裕繼續向國美零售「揼水」，宣布透過旗下全資公司Shinning Crown提供1.5億元免息及無抵押貸款協議，初始期限為六個月，資金將用於國美的一般營運資金。

國美開市升2%，報0.133元。

是次為黃光裕於本月第三次向國美提供免息貸款，累計達5億元。於本月8月及14日，國美宣布，黃光裕同意提供1.5億元及2億元免息貸款。

黃光裕持股由60%跌至24.7%

另外，黃光裕今年多次減持國美零售的持股，近期亦變得更活躍，根據聯交所權益披露顯示，自11月起計，已減持約50.6億股國美股份，套現約7.8億元。於今年初，黃光裕持有近60%國美股權，但在12月15日減持後，持股跌至24.7%。

國美周四股價跌3%，收報0.131元。

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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【國美493】國美照插3%　否認申請破產清算　反擊指會負責任地解決問題

編輯：袁諾曦

 

港股 國美零售（00493）
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