  • 16°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 09:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿根廷央行為紀念世界盃奪冠 傳考慮紙幣印美斯肖像

環球社會熱點 08:05 2022/12/23

分享：

分享：

阿根廷於2022世界盃決賽擊敗法國，史上第3度問鼎世界盃冠軍。阿根廷舉國歡騰，當地民眾熱烈慶祝。當地媒體報稱，阿根廷央行為紀念相隔36年再次成為世界盃得主，考慮發行印有陣中巨星美斯肖像的紙幣。

【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離 【下一頁】

阿根廷媒體El Financiero指出，央行打算紀念國家隊獲得2022年世界盃，考慮把美斯（Lionel Messi）的肖像印在紙幣1,000阿根廷披索（約45港元）之上。

網上傳出多款美斯版1,000阿根廷披索的模版，引起球迷熱烈討論，不少人已急不及待希望入手。其中一款除了有美斯肖像外，背面加上象徵教練史卡朗尼執教的「La Scaloneta」暱稱字樣。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣 【下一頁】

如果美斯版1,000阿根廷披索果真發行，相信會引來瘋搶。但早在1978年阿根廷首次奪得世界盃時，其時亦曾發行紀念硬幣。

世界盃後美斯的新聞亦不斷，法國報章《巴黎人報》（Le Parisien）報稱，他與球會巴黎聖日耳門（PSG）達成協議，合約將最少延續至23至24年球季，繼續與決賽對手﹑法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）做隊友。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
2022/12/21
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
2022/12/20
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
2022/12/20
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
2022/12/20
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
【世界盃2022】Drake買阿根廷贏 因一事仍慘輸780萬
2022/12/20
【世界盃2022】Drake買阿根廷贏 因一事仍慘輸780萬

你可能感興趣

【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
08:05 2022/12/21
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
16:45 2022/12/20
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
13:22 2022/12/20
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
網絡熱話 阿根廷 美斯 世界盃 阿根廷披索 法國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間09:00）

下一篇文章

英國第三季GDP終值意外下調 按季跌0.3%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登
美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登
【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣
【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣
英護士工作期間拎兩粒止痛藥 被炒再被告盜竊
英護士工作期間拎兩粒止痛藥 被炒再被告盜竊
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間09:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款