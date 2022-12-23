阿根廷央行為紀念世界盃奪冠 傳考慮紙幣印美斯肖像

阿根廷於2022世界盃決賽擊敗法國，史上第3度問鼎世界盃冠軍。阿根廷舉國歡騰，當地民眾熱烈慶祝。當地媒體報稱，阿根廷央行為紀念相隔36年再次成為世界盃得主，考慮發行印有陣中巨星美斯肖像的紙幣。

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阿根廷媒體El Financiero指出，央行打算紀念國家隊獲得2022年世界盃，考慮把美斯（Lionel Messi）的肖像印在紙幣1,000阿根廷披索（約45港元）之上。

網上傳出多款美斯版1,000阿根廷披索的模版，引起球迷熱烈討論，不少人已急不及待希望入手。其中一款除了有美斯肖像外，背面加上象徵教練史卡朗尼執教的「La Scaloneta」暱稱字樣。

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如果美斯版1,000阿根廷披索果真發行，相信會引來瘋搶。但早在1978年阿根廷首次奪得世界盃時，其時亦曾發行紀念硬幣。

世界盃後美斯的新聞亦不斷，法國報章《巴黎人報》（Le Parisien）報稱，他與球會巴黎聖日耳門（PSG）達成協議，合約將最少延續至23至24年球季，繼續與決賽對手﹑法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）做隊友。

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責任編輯：吳漢培