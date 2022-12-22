▲ 【香港創科】港府推《香港創新科技發展藍圖》 業界看好鞏固香港科研優勢

政府周四（22日）公布《香港創新科技發展藍圖》，提出四大發展方向，包括「完善創科生態圈，推進香港『新型工業化』」、「壯大創科人才庫，增強發展動能」、「推動數字經濟發展，建設智慧香港」和「積極融入國家發展大局，做好連通內地與世界的橋樑」。

藍圖目標是本港整體創科氛圍將進一步提升，生態日趨蓬勃，2027年本地研發總開支相對本地生產總值的比率達1.3%，而公營機構與私營機構的研發開支比例50：50，另外初創企業數目增至5000間，獨角獸企業數目累計18間。

候任全國人大代表、互聯網專業協會會長冼漢廸表示，政府為科創發展制定藍圖及訂下可量度的指標，展現對推動創新科技的決心。冼漢廸認為，「藍圖」既有頂層設計，又有具體行動及措施，對香港創科發展具有重要的里程碑意義。

冼漢廸提到，「藍圖」著眼於香港創科完善和可持續的創科生態鏈與大灣區各内地城市的優勢互補，鞏固香港國際創科中心的地位，冼漢廸認為，「藍圖」提出一系列鞏固香港科研優勢、培育科研人才的政策，又為香港科研團隊拆牆鬆綁提供支持；既回應了本港創科業界多年來的訴求，也對香港創科未來發展提出了要求和期望。

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編輯：李哲毅