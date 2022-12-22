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鬆綁半年隨市況調整定價　樂悠居一房488萬售　單位3年多貶值62萬

股樓投資 17:50 2022/12/22

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美聯物業姚偉明表示，荃灣樂悠居12月至今已錄3宗成交，其中一間低層6室單位，實用面積約312平方呎，屬一房戶型，間隔實用，屋苑旺中帶靜，單位SSD鬆綁約半年，但隨著樓價一直調整，終以488萬元成交，折合實用呎價約15,641元。

資料顯示，原業主2019年5月以550萬元購入，持貨逾3年多，帳面虧蝕62萬元，期內物業下跌近11%。

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撰文 : 蔡子俊

樂悠居 荃灣 二手市場 美聯物業 私人屋苑

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