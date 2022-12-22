【有相睇】將軍澳交通升級吸引外區客進駐　海天晉四房大戶1880萬成交

將軍澳兩大交通基建啟用，持續吸引外區客進駐，美聯物業林振聲表示，區內海天晉3座中層A室，實用面積978平方呎，屬於4房套連儲物室間隔，單位外望將軍澳跨灣大橋一帶，日夜景色吸引。據了解，單位放盤超過1年時間，近日終獲外區買家以1,880萬元承接，折合實用呎價19,222元。

資料顯示，原業主於2016年4月以1405.4萬元購入上述單位，持貨超過6年，帳面獲利474.6萬元，單位升值約34%

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同場加映【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機