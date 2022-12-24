【清酒新世界@iM網欄】令和新酒 越乃寒梅

上月越乃寒梅宣布及推出了令和系列的清酒，這個系列有現在最常見的「灑」，還最新推出的「浹」amane。根據角川現代漢字語辭典，「浹」代表着廣泛流傳、盤旋或滋潤的意思。越乃寒梅所屬的石本酒造一直在想怎樣才能在令和時代釀造帶有「美麗和諧」的清酒，從明治到大正、昭和、平成也一直研究，期間的出品越乃寒梅其實也相當符合有關要求，究竟還有甚麼清酒適合令和這個新時代呢？

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而「浹」就是酒造的答案，也代表着他們認真研究而誕生的清酒。眾所周知年號「令和」有着文化誕生、文化孕育、人心相融之意，石本酒造透過「浹」這款清酒，相信通過清酒人們可以心連心建立聯繫、相互了解，一起享受更加豐富的時光。「浹」是一款純米吟釀，香氣比較溫和，入口時帶有淡淡的水果香，品嚐期間能感受到米的鮮味，非常優雅。越乃寒梅可謂再次創造了一款驚喜的清酒，「浹」的口感柔軟順滑，香氣優雅柔和，能夠保留傳統的清酒味道，同時帶領人們進入了新時代。

「浹」採用了青草綠作為酒標的顏色，與「灑」的藍色酒標不一樣。酒造選擇青草綠的原因，是這顏色看上去令人感到很安心，有如花瓶裡生機勃勃的花朵一樣，「浹」並選用鮮豔的綠色瓶身去載滿這樣的心願。而酒標上的流綫圖案代表了阿賀野川、信濃川，以及連接這兩條河流的阿賀野川環繞的越乃寒梅故鄉「亀田郷」，可說是一個彩蛋，是石本酒造對家鄉孕育豐富的好水和低溫環境表示感謝和敬意。此外，酒標上的金色圖案是亀田郷的形象，代表着豐富的收成和當地的陽光。

各位有興趣的話可以把「灑」濕潤柔軟的口感和順滑豐盈的「浹」一起飲用作比較，喝起來相信十分有趣。

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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