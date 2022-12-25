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【宏觀術數@iM網欄】 星占看局勢 冬至星盤看美國市場

名人薈萃 10:00 2022/12/25

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本文發表之時應該恰好是普天同慶的聖誕佳節，經過幾年疫情纏繞後，各方面都得以緩解，祝願讀者們在盡享佳節後，明天有更好發展。這周新聞大事都較集中世界盃足球決賽：阿根廷對法國，兩隊互有攻守激戰至12碼始分出勝負，既是強隊對陣，也像是兩大球王對決，以國運來說阿根廷近年並非佳年，終憑藉著球員上下一心奪冠，除了為球王美斯職業生涯錦上添花外，未知能否沖喜一下，明年4月和10月都有影響到南美洲的日蝕，且看到當時情況。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘  Dos & Don'ts

體壇盛事以外，另一宗較矚目的北美洲新聞則和九運離卦像「太陽」有關，美國科學家在「核聚變」研究取得突破，使用全球最大的激光束在融合反應實驗達成「能量淨增益」，代表能以較少的輸入能量發動核聚變而產生較大能量輸出。本欄常提及核聚變有「人造太陽」之稱，其產生能量方式和太陽相類，而九運卦象便是離火象徵太陽，現在於九運入氣之時在技術得以突破，未嘗不可預視未來元運已悄然而至。九運離卦的其他類例如離卦象原子核心，或DNA或晶片（離為火、為心，離中虛）等都作過介紹，相信在未來日子也會有突破性發展，相關行業也必成炙手可熱，就如八運旺房地、山林、環保，九運必是新能源世代。

而美國於核聚變技術一馬當先，晶片技術又掌握手中，未來又能否繼續獨領風騷？

趁着冬至來臨看一下美國星盤，之前分析本港星盤提及冬至天星組合中，天王星和月北交點會合，而月北交點和美國經濟，以至股市周期，有着重要啟示。天王星代表高科技、電子和創新改革等，惟兩者相會對美國並非吉兆，配合其他星占和術數考慮，明年第一季恐對高新科技和虛擬貨幣等帶來沖擊，相關行業可能稍有調整，待星運轉移再上高峰。

木星處於星盤重點位置，由於冬至星象木星和太陽構成強硬角度，預計明年美國政壇和民意領袖多有意見分歧，星象且對領導人健康也有不良暗示。以現時美國政壇形勢估計，共和與民主兩黨分歧可能更表面化，不過星象以現有領導人即現任總統佔優，仍能操控大局不致於亂。

另一個重要星象為冥王星受至暗月沖激，而本身美國正值開國以來首次冥王星重逢，冬至一段時間更為準確會合，影響着星盤代表新聞、通訊媒體和教育的宮位，估計相關基礎或會作出重大變革或帶來不利傳言或醜聞，投資者宜小心消息的影響。宮位內亦有土星會入，更加強了政府構關對媒體更多「指引」或監管，於冥王星重逢大重整氣氛底下作變革。此外，水星亦將在短期內進入相關宮位，投資者可留意美元滙價對短期投資市場產生的影響，特別在明年一月份期間稍加注意。

冥王水星逐步靠近

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

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作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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