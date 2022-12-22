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【會計監管】會財局提4項「審計焦點」　提醒核數師特別留意

宏觀解讀 17:01 2022/12/22

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【會計監管】會財局提4項「審計焦點」　提醒核數師特別留意

會計及財務匯報局今天發布「審計焦點」，旨在提醒核數師在執行 2022 年審計工作時，應考慮和特別留意的關鍵審計事項和範疇，4大焦點包括「欺詐風險評估」、「收入確認」、「減值評估」和「持續經營評估」。

會財局在信件中提及，在目前波動的經濟環境、利息和通脹上行風險之中，管理層有更大壓力以匯報造假來達到財務目標，高通脹可能令成本明顯增加從而影響收入入帳，高利率將改變折現率、加權平均資本成本率等估值因素，甚至是長期現金流向。

會財局查察部主管賴翠碧強調，為確保審計工作順利進行，核數師目前應已完成執行審計計劃，或正準備執行審計計劃。核數師應當盡早開始籌劃審計，深入了解審計客戶及其業務，並與客戶溝通以了解其業務是否有任何重大變化或是否需要重新評估風險。

會財局函件全文

相關文章：

【中概股審計】美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查　會財局：本港擁會計專業獨立監管制度（第三版）

【會計監管】會財局促執業單位交續期申請　12.15截止、不設寬限期.

編輯：麥德銘

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金融監管機構 核數師 審計 會計 財務匯報局
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