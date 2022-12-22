英護士工作期間拎兩粒止痛藥 被炒再被告盜竊

英國一名國民保健服務（NHS）護士早前在工作期間，因感到不適而在藥房中取走兩粒止痛藥服用。當局其後解僱護士，並控告對方干犯盜竊罪。護士最終認罪，法院判處她12月的緩刑，並需罰款144英鎊（約1,362.5港元）。

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現年32歲的摩根（Francesca Morgan）在2021年6月時，任職於利物浦附近的Arrowe Park醫院。她於工作期間感到不適，所以自行分別兩次服用一粒止痛藥。由於衛生官員其後察覺，去年6月6日至6月18日期間有處方藥物丟失，於是警方按盜竊案介入調查。

調查人員在醫院藥房內秘密安裝攝像頭，並在每天開始及結束工作時點算藥物數量，結果拍下摩根服藥的過程。經過調查後發現，摩根並未取得必要的書面許可，只是基於她被允許的假設下擅取及服用藥物。

檢察官多布森（Yvonne Dobson）表示，員工不知情的情況下被拍攝，結果發下很多醫院僱員並未遵循正確程序處理藥物，摩根亦被認為是在未有正當理由的情況下服藥。她形容，摩根是為自己偷藥，並指有目擊證人指看到摩根吞下藥物。

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多布森表示，雖然拍攝到的只是兩個單獨事件，但反映摩根已認為自己被默認可以服用藥物。雖然此前摩根並未因此被定罪，但反映她已經失去良好的品格。

摩根辯護律師則表示，其當事人在當值時一直感到頭痛，認為和其他護士一樣，服藥是可以接受。律師亦透露，摩根已因事件失去工作及事業，需搬到祖母家中同住。

摩根最終承認兩項盜竊罪，英國地方法院法官判決她12個月有條件釋放，期間不能再犯，否則就需面臨監禁。摩根亦需支付144英鎊的費用及受害者附加費。涉事醫院並未對事件發表評論。

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責任編輯：李俊儀