▲ 【電訊股】譚樂文上任1年後辭任數碼通副CEO 新意網劉若虹接手兼「坐正」

數碼通 （00315） 執行董事及副行政總裁譚樂文加入約一年即宣布計劃辭任跳船。數碼通發公告指，譚樂文已辭任公司職務，以尋求其他發展，明年3月1日起生效。數碼通指，譚樂文已確認其與董事會並無意見不合，同時感謝譚樂文過去一年的貢獻，並祝願他在未來的工作中一切順利。

譚樂文加入數碼通前為騰訊 （00700） 高層，出任騰訊雲國際副總裁、JOOX音樂副總裁及微信支付香港行政總裁。

數碼通總裁職位懸空多時，公司最新宣布，委任同為新地 （00016） 系旗下新意網 （01686） 執行董事兼首席商務總監劉若虹為任執行董事、行政總裁，明年2月15日生效，意味劉若虹將直接坐正數碼通CEO。

公告指，劉若虹加入新地及新意網前為貝萊德資產管理公司（北亞）之董事，於2010年至2017年期間負責主席辦公室、企業策略，以及零售及私人銀行等職務。在2005年至2010年，劉若虹任職於麥肯錫管理咨詢公司，擔任項目經理。劉若虹持有芝加哥大學文學士學位（哲學）。

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編輯：李哲毅