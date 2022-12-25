【數碼轉型】AWS推動零售無縫結帳技術　簡化消費流程

▲ Amazon One掌紋辨識技術，讓消費者在進店時連手機亦不需拿出來，便可完成交易。（Amazon官網圖片）

零售店面的科技推陳出新，由無收銀店、遙距店員服務等技術，讓店面能以較少人力處理銷售。技術開發商之一的AWS認為，零售商在疫情以後，更需要加強對實體店的投資，輔以數據平台分析，以強化客戶消費體驗。

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由2018年Amazon於西雅圖開設首家為公眾營業的無收銀店Amazon Go，到本月美國首間引入Amazon的「Just Walk Out」無收銀技術與「Amazon One」掌紋辨識技術的大型雜貨店開始營業，4年內在各地陸續出現各種零售店科技項目，亦有多家技術開發商投入研發，改變消費者購物體驗。

Just Walk Out是指，消費者在進店前先以手機應用程式等一掃入場，其後在店內拿取所需貨品，離店時不需經收銀，經店內的攝影鏡頭與電腦視覺算法，系統會計算所拿取貨物的數量與價格，並自動扣帳。Amazon One則是透過預先登記掌紋數據，其後在店內將手掌停在掃描器上，便可取代手機，直接結帳。這些技術現時於Amazon Go、Amazon Fresh等採用，而且亦獲美國一些機場便利店、體育館等引入。據Amazon透露的數字，有體育館零售點採用無縫式結帳技術（frictionless checkout）後，銷售上升逾3倍。

▲ 於美國開設逾千間便利店的Hudson，去年起開始在機場店等地逐步引入Just Walk Out無收銀技術。（影片截圖）

AWS 全球消費品和零售Go-to-Market部門主管Justin Honaman接受訪問時解釋，無縫式結帳的理念是加快消費者的購物流程，

想像你在觀看運動賽事中途，想要購買汽水，並不會想等候排隊付帳的。

他續指，至今零售商對技術的態度轉趨積極，亦有店家想在大型旗艦店內設立指定的無收銀區域，以這個形式引入創新科技。

他續指，AWS在這方面的研發，均以讓消費更暢順為前提方向，但對店家而言，技術所得來的數據，例如消費者在店內的活動數據，對店方安排商品陳設，以至了解消費者喜好等，都具重要價值。據了解，AWS亦有意將技術引入至其他場景，例如運動賽事等需憑票入場的活動，以掌紋驗證取代門票，有機會加快疏導排隊入場的人流。

不過值得留意，消費者並不一定對無縫式結帳技術照單全收。GlobalData早前一項涉2千位英國消費者的調查顯示，55.7%受訪者抗拒使用無收銀、二維碼掃碼等實體店科技。這當中有35%人表示對數據私隱感疑慮，亦有32%對無人技術否能導致失業潮感擔心。GlobalData認為，隨大型零售商逐步引入技術，增加市民的認識，並且讓公眾了解到即使引入技術亦不會搶走員工飯碗，這些疑慮會漸減，但零售商須對數據使用保持高度透明。

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記者：周俊霖

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