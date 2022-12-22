▲ 【放寬防疫】黃傑龍：全世界都無人再驚Covid、甚至不再報道疫情相關消息 惟港現一奇怪現象

敘福樓 （1978） 主席及行政總裁黃傑龍在Facebook發帖文指，他近期多次外遊後發現一個奇怪現象，就是只有香港人在香港的時候會驚新冠病毒，但只要離港了就不怕，他認為當中關鍵原因或是因本港仍會報道疫情相關消息。

黃傑龍表示，即使家中外傭返回菲律賓時，也完全不擔心疫情，而他本人身處印尼，發覺當地「這裏根本無人當一回事」。

「全世界都無人再驚Covid，香港人在香港的時候驚，一離開香港就唔驚」。

曾多次呼籲政府加快放寬防疫措施的他認為，他認為這現象的關鍵原因或是因本港仍會報道疫情消息，但外國已無人談及新冠疲情，可能是認為新冠肺炎的新聞已全無價值可言。

他指，香港每日新聞都會有「xxx議員確診」、「xxx局長/署長確診」，講到好似確診係好大件事咁。喺外國真係完全無任何人講，我諗佢哋可能會覺得無理由新聞要講：「xxx宣布今日便秘」。

相關文章：

【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限 餐飲股造好 料復常最後期始取消口罩令

【牛角母企】黃傑龍「親筆」設計叙福樓年報封面 「現在經營環境節約成本很重要，應慳錢則慳」

【牛角母企】叙福樓黃傑龍：香港復常須有政府清晰藍圖 慨嘆目前在港營商彷如賭博

編輯：姚卓然