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【放寬防疫】黃傑龍：全世界都無人再驚Covid、甚至不再報道疫情相關消息　惟港現一奇怪現象

Hot Talk 16:39 2022/12/22

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【放寬防疫】黃傑龍：全世界都無人再驚Covid、甚至不再報道疫情相關消息　惟港現一奇怪現象

敘福樓 （1978） 主席及行政總裁黃傑龍在Facebook發帖文指，他近期多次外遊後發現一個奇怪現象，就是只有香港人在香港的時候會驚新冠病毒，但只要離港了就不怕，他認為當中關鍵原因或是因本港仍會報道疫情相關消息。

黃傑龍表示，即使家中外傭返回菲律賓時，也完全不擔心疫情，而他本人身處印尼，發覺當地「這裏根本無人當一回事」。

「全世界都無人再驚Covid，香港人在香港的時候驚，一離開香港就唔驚」。

曾多次呼籲政府加快放寬防疫措施的他認為，他認為這現象的關鍵原因或是因本港仍會報道疫情消息，但外國已無人談及新冠疲情，可能是認為新冠肺炎的新聞已全無價值可言。

他指，香港每日新聞都會有「xxx議員確診」、「xxx局長/署長確診」，講到好似確診係好大件事咁。喺外國真係完全無任何人講，我諗佢哋可能會覺得無理由新聞要講：「xxx宣布今日便秘」。

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編輯：姚卓然

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