「世紀一遇」冬季冷鋒捲全美 民眾聖誕出行勢受阻

美國在聖誕節前遇上號稱「世紀一次」的冬季冷鋒，當地多數地區將出現大量降雪，民眾在佳節前夕的行程預料受嚴重影響。冷鋒威力預計在聖誕節周末期間維持，受寒冷天氣警告影響的美國民眾數量佔總人口約3分1。

美多數地區將迎數十年最凍聖誕 氣溫將較平時低10度 【下一頁】

美國國家氣象局（National Weather Service）形容，當地今次遇上號稱「世紀一遇」（once in a generation）的氣象。氣象局指持續增強的冷鋒將為中西部帶來逾30厘米降雪，甚至出現暴風雪，警告數百萬人受生命威脅。

氣象局向37個州份發出寒冷及冷風天氣警告，受影響民眾數量超過1億，佔美國總人口約3分1。受冷鋒影響，中西部及北美大平原（Great Plains）地區將遇到40年來最寒冷的聖誕節。

氣象局預計，當地周四（22日）相信聖誕節前出行最困難的一日，冷鋒將為中西部帶來大降雪及強風，甚至可能影響供電。周五（23日）估計情況未有改善，屆時五大湖區風速相信會達到3級颶風水平，加上降雪量上升，預測民眾更難以出行。

冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗 【下一頁】

由於天氣預計惡劣，聯合航空﹑美國航空﹑達美航空﹑西南航空及捷藍航空均發出警告，提醒旅客由南至東北部的機場可能受降雪及能見度低影響，使航空出行變危險。

美國媒體指出，周四原本應為聖誕節前交通最繁忙一日。但根據航班跟蹤網站FlightAware顯示，全美周三（21日）傍晚已有最少過千班次取消。

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責任編輯：吳漢培