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【數碼轉型】Fedex善用科技　改善收貨體驗

12:00 2022/12/24

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近日在港推出的Picture Proof of Delivery服務，送貨地點如無人等候，收件者可收到一張顯示包裹擺放位置的照片。

物流業向來講求準時安全送抵，但數碼科技進步，電商需求又激增，行業運作效率如何能進一步提升？FedEx今年先後在包括香港的多個市場，推出WhatsApp送貨通知與送抵包裹後發送實時照片等新功能，該企香港及澳門董事總經理梁銘添接受訪問時指出，希望持續以創新項目，加強顧客接收貨物的體驗。

【自動化】亞馬遜擬淘汰Barcode　研新技術識別物品

【數碼轉型】流程自動化　可增效率減成本3成

「物流不會一下子有很大的轉變，但持續推出創新突破，除了增加運作效率，亦可以更方便客人。」梁銘添舉例，海外購物增加，顧客現時已可透過互動程式選擇送貨交付選項，並可透過包括WhatsApp等渠道接收通知。而因應部分客人未必方便親身收件而新推的「Picture Proof of Delivery」，速遞員會拍照通知收件者包裹已送抵，減少收件者要重新安排送貨的不便。

他續指，確切了解客人需要是很重要，推出創新仍要持續改善，例如WhatsApp通知，推出後亦有調整送貨對話選項，讓收件者能更方便地回覆。此外，該企亦積極地與其他行業合作，除了與其他行業測試新的貨運科技，今年亦有與微軟的項目，以人工智能追蹤包裹派送情況，務求提升準時表現。

FedEx Express香港及澳門董事總經理梁銘添指出，中小企的經營不容易，作為物流服務供應商冀能加強了解這群客人的需要。（FedEx提供圖片）

事實上，物流業面臨科技衝擊，無人機貨運、自動駕駛物流車輛的測試項目湧現，FedEx今年亦在美國宣布較大規模的試運項目，其中預計明年會展開無人貨機試飛。梁銘添提到，香港亦有條件推出無人貨機送貨，特別是在離島等偏遠地區，有嘗試價值，相信香港在數碼基建與法例未來可以配合到，「問題只是時間」，而且只要見到海外成功例子，香港亦很擅長參考改良，以符合本地情況。

談到過往一年的挑戰，他指出，今年在物流環節上，供應鏈混亂情況遠超預期，中小企情況困難，「有客人本是為去年聖誕做準備的貨件，要等到今年夏季才收到。」因近年業界厲行Just in time以減低庫存，更加劇物流混亂的殺傷力。該企能做的是向顧客建議，探用更具彈性的貨運模式，

原定要下星期才一次過寄出的貨件，不如改成兩批，馬上先把已準備好的寄出，減輕風險。

他續指，特別是今年3月左右，中港貨運挑戰極大，只能靠靈活運作應對情況。

【數碼轉型】空中巴士善用IoT　加強供應鏈掌控

記者：周俊霖

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