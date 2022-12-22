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【美股熊市】「空軍」沽空美股全年勁賺3037億美元　做淡Tesla成食糊位

股市 16:33 2022/12/22

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【美股熊市】「空軍」沽空美股全年勁賺3037億美元　做淡Tesla成主要食糊位

美股今年大幅回落帶動「空軍」回報，淡友今年押注沽空Tesla（美：TSLA）、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）等領升多年的大型成長股，有望自2018年以來的首次錄得全年進賬。

分析公司S3 Partners數據顯示，「空軍」今年坐擁3037億美元的已實現和未實現收益，較上一次淡友錄得盈利進賬的2018 年增長四倍。S3 Partners 數據顯示，全年平均淡倉為9736億美元，回報率為 31.2%。

沽空Tesla、亞馬遜、Meta、Apple大賺

今年「空軍」主要沽空Tesla食糊，Tesla 股價由年初至今跌6成，淡友靠沽空約193億美元Tesla，勁賺150億美元的已實現和未實現利潤。S3 數據顯示，其他沽空食糊位包括亞馬遜、Meta Platforms（美：META）、蘋果公司（Apple，美：AAPL）及二手車銷售商 Carvana （美：CVNA.N）。

對沖基金Anson Funds投資組合經理 Moez Kassam 表示，今年沽空更容易，因為經濟環境向整個市場吹起逆風，而不是前幾年的順風，Anson Funds管理資產約為 1.7 美元，11月增長 4.9%。

Stanphyl Capital 投資組合經理 Mark Spiegel 自 2014 年以來一直以不同規模沽空Tesla。Spiegel表示，沽空Tesla是其基金今年最賺錢的淡倉，Stanphyl Capital旗下規模約1800 萬美元基金今年上漲了約 60%。

去年meme 股急彈累沽空基金勁蝕

「空軍」過去數年多數損手，2021年更損失1,424億美元，原因是GameStop（美：GME）等meme 股抽升蠶食數間沽空基金回報。2020年美聯儲將利率降至歷史低點以應對疫情，引發市場大規模反彈。

然而今年並非所有沽空策略都奏效，根據數據提供商HFR，採股票多空對沖（Long-Short）的對沖基金在11月份虧損了 9.7%。交易員表示，經濟數據及美聯儲決策引發的市場波動常常讓投資者措手不及，並助長資產價格步調一致，使得選擇個股變得更加困難。

相關文章：

【TSLA】Tesla取代蘋果成為2022年最受散戶歡迎美股　散戶「愈跌愈買」？

【大行看法】華爾街淡友Michael Wilson：美股短期仍有上漲空間　若利率下降緩解成長型股票壓力

編輯：李哲毅

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） Facebook（美：FB） GameStop（美：GME） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）
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