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【日本食品】日本明年將有逾7000種食品漲價　平均漲幅18%

商業 16:35 2022/12/22

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帝國徵信公司負責人指出，除原材料價格上漲外，物流費和人工費等也上漲。（法新社圖片）

日本帝國徵信公司（Teikoku Databank）近日發佈的調查結果顯示，有105家上市的主要食品飲料製造商已決定在明年1至4月實施漲價，商品種類達到7152種，平均漲幅為18%。

【香港製造】商經局與香港主要商會舉行會議　丘應樺：已去信美國貿易代表敦促撤回措施

此項截至11月底的調查顯示，漲價商品種類達到7152種，在短短3週內決定漲價的情況驟增。相當於整體約6成、4277種商品即將於2月就漲價。相比今年同一時期，實際漲價種類的4672，急升約1.5倍，漲價幅度也較今年全年的平均14%，再上升4個百分點。

日圓貶值下漲價勢頭加快

帝國徵信公司負責人指出，除原材料價格上漲外，物流費和人工費等也上漲，「成本上升壓力無法消除，即使是貼近消費者日常生活的食品商品，價格轉嫁的程度亦仍未跟上成本脹幅，預測今後還將陸續漲價」。

另一方面，今年漲價的商品共有20822種。按月份來看，4月受日本政府向企業出售進口小麥的價格上漲影響，以食用油、大豆等為主要原料的商品紛紛漲價；8月以後，原油價格上漲導致進口與物流成本增加，漲價影響波及廣泛範圍；秋季以後由於日圓急速貶值，漲價勢頭進一步加快。

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責任編輯：李智美

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