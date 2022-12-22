英超市聖誕節火雞賣1400蚊被嫌貴 網民列3原因撐合理

英國人聖誕節大餐通常少不了一隻火雞應節，不過火雞今年價格大幅飆升。有網民發現連鎖超市以147英鎊（約1,388港元）出售一隻大火雞，認為價格太貴。但有網民列舉三大原因指價格其實合理。

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網民周二（20日）於外國論壇Reddit上載一張照片，顯示一隻自由放養的有機青銅火雞，於連鎖超市Morrisons的售價為147英鎊。據悉，火雞超過7公斤重，足夠12個人食用。

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有一部分網民質疑火雞售價太貴，有人開玩笑指真正的金屬青銅價格可能更便宜。也有網民表明不相信超市會出售真正自由放養的火雞，以這個價格寧願直接向當地農民購買。

不過另一部分網民就列舉兩大原因，解釋其實這隻火雞的價錢並非大家想像中中貴得離譜。

首先，網民指這隻火雞售價147英鎊看似很貴，但除開每公斤價格為20英鎊（約189港元）左右，以優質肉類的價格來説並不罕見。

第二，網民指青銅火雞的養殖時間和成本遠高於普通火雞。青銅火雞每隻的飼養期長約25周，自由放養的飼料成本及人力物力等成本較高。而且農場需要各一周時間分別作宰殺和掛肉風乾等程序。

第三，能源價格飆升、禽流感疫情和通脹等因素導致飼養火雞的成本較去年飆升25%，今年較早時的統計數據已顯示，飼養一隻非有機散養火雞的成本約為65英鎊（約614港元），因此這款青銅火雞的成本和售價勢必高於上述價格。

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Morrisons發言人回應指，這款火雞為超市提供的最優質的有機產品，每公斤20英鎊的價格與市場價格一致。

發言人又指顧客如果希望購買價格更便宜的火雞，超市出售的另一款Morrisons British large whole turkey售價為每公斤4.99英鎊（約47港元），如要大小與147英鎊火雞相近的售價只需31.44 英鎊（約297港元）。

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責任編輯：鄭錦玲