【2022稅貸戰】虛銀突擊打稅貸零息牌 甚麼條件可享超筍優惠？

▲ 虛擬銀行突擊向投保客戶推稅貸零息。

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正當個人稅貸戰已近尾聲之際，虛擬銀行作最後一擊，突打零息優惠搶客。雖然眾安（ZA Bank）曾揚言無意鬥平搶客，但該行於本周一（12月19日）向成功投保兼繳首年總保費6萬元的客戶，以借10萬元為上限及1年還款期計，可享零息稅貸優惠。

比併市面已推稅貸的19間金融機構，眾安突擊頓變全城低息，較工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的1.17厘稅貸息更低。

這是眾安第2度劈價，該行於11月推首輪稅貸的最低息為1.8厘，未幾已策動九折優惠碼，稅貸息變為1.62厘，變相減價一成，但該息率維持貸款額100萬元及還款期24個月計。

借稅貸平錢轉做高息定存 專家提醒4大伏位【下一頁】

至於新近推出第二輪稅季貸款優惠，若用戶經ZA Bank App成功投保指定忠意人壽保險計劃，可尊享10萬元零息稅貸。ZA Bank指， 用戶可按照個人財務需要，經ZA Bank App稅貸頁面自行揀選稅貸優惠，兩優惠分別為：（1）零息優惠：在2023年3月31日或之前，合資格ZA Bank用戶成功申請並提取10萬元或以下貸款額、以12 個月還款期的稅季貸款，並最遲於成功提取貸款後30日內，經ZA Bank App獲簽發由忠意人壽承保的指定保險計劃，包括：豐盛稅悅保延期年金（5年保費年期計劃除外）、Z-Retire Pro 退休保（2年保費年期計劃除外）、Z-Save Pro儲蓄保（2年保費年期計劃除外）、Z-Life Pro人壽保、又或Z-Protect Pro危疾保，推廣期內首年已繳總保費（扣減保費折扣前及計算保費徵費前）需滿6萬元或以上，有機會享0%實際年利率。

（2）彈性還款：在2023年1月15日或之前，用戶在貸款申請流程中選擇「彈性還款」，成功申請並提取稅季貸款，完成首三期還款後可選擇隨時提早全數清還餘下貸款，而毋須繳交任何手續費，理財更具彈性。

此外，ZA Bank App同時推出稅務平台「ZA Tax Master」，協助用戶一站式處理交稅及扣稅事宜，配合「零息稅貸」優惠，陪伴用戶輕鬆度過稅季。這平台有兩大功能，包括免費扣稅方案諮詢，用戶可經ZA Bank App免費預約一對一諮詢，由忠意人壽安排專屬理財顧問親身面談，進行財務需要分析並審視保障方案，貼身訂造慳稅計劃。

另一功能是預設轉帳輕鬆交稅，用戶可經ZA Bank App掃描稅單上的二維碼，再選擇指定日期登記預設轉賬，避免繳交逾期罰款。由即日起至 12 月 31 日，只要成功經「ZA Tax Master」繳付任何金額的稅單，都有機會獲得5萬ZA Coin回贈（等值500元）。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪