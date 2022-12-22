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外匯市場趨向平穩　俄烏戰爭局勢待變

宏觀解讀 16:25 2022/12/22

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由於部分企業已提早完成年結交易外匯市場於聖誕及新年假期前趨向平穩。 另外中國國內疫情爆發令外匯市場流動性減少投資者應慎防市場急速波動風險。外圍方面昨夜公布的美國12月消費者信心指數大幅高於預期儘管房地產銷售數據疲弱仍無阻市場風險情緒走高。美股盈利同樣造好美股上揚而帶動內地及香港股市上升美元指數則稍為回吐。

另一方面俄烏戰爭至今已持續將近十個月隨著普京承認俄軍正面臨嚴重挫折加上澤連斯基戰後首次外出便到訪白宮可能令拜登政府和北約再加強對烏克蘭的支持。拜登亦有意促成雙方和談以增加爭取連任的關鍵籌碼因此市場上開始出現戰爭可能即將完結的聲音。當然俄羅斯立場仍然強硬表明會向軍方提供無限量財政支持並於明年繼續執行特別軍事行動。因此投資者可關注局勢發展如果停戰機會轉大將會是近期較大的風險情緒催化劑。

責任編輯︰梁浩碩

 

 

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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