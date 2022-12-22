外匯市場趨向平穩　俄烏戰爭局勢待變

由於部分企業已提早完成年結交易，外匯市場於聖誕及新年假期前趨向平穩。 另外，中國國內疫情爆發，令外匯市場流動性減少，投資者應慎防市場急速波動風險。外圍方面，昨夜公布的美國12月消費者信心指數大幅高於預期，儘管房地產銷售數據疲弱，仍無阻市場風險情緒走高。美股盈利同樣造好，美股上揚，而帶動內地及香港股市上升，美元指數則稍為回吐。

另一方面，俄烏戰爭至今已持續將近十個月，隨著普京承認俄軍正面臨嚴重挫折，加上澤連斯基戰後首次外出便到訪白宮，可能令拜登政府和北約再加強對烏克蘭的支持。拜登亦有意促成雙方和談，以增加爭取連任的關鍵籌碼，因此市場上開始出現戰爭可能即將完結的聲音。當然俄羅斯立場仍然強硬，表明會向軍方提供無限量財政支持，並於明年繼續執行特別軍事行動。因此投資者可關注局勢發展，如果停戰機會轉大，將會是近期較大的風險情緒催化劑。

責任編輯︰梁浩碩