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【2023年部署】大和重申看好內地科網股明年前景 列5股為首選

股樓投資 19:05 2022/12/22

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臨近年底，資金重新追捧內地科網股。大和發表新一份內地科網行業報告，重申在多個利好消息推動下，看好該行業明年前景。主要動力來自內地放寬防疫措施，以及中概股審計事件有一定進展。該行又指，內地網上零售額上月起復甦，以及網上遊戲銷售改善，皆是行業環境改善的指標。該行亦把5隻中資科網股列為首選，全數給予買入評級。

【騰訊700】馬化騰傳批評團隊改革不力 料國內遊戲市場緊縮 對視頻號寄予厚望  詳情請看【下一頁

大和最新首選科網股一覽：

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【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

大和又估計，踏入明年首季內地確診人數抵達高峰後，消費者信心屆時會逐步復甦。此外，內地旅遊檢疫措施或於明年第二季取消，電商及服務板塊或成為旅遊及網購需求改善下的受惠者。

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撰文 : 李尚毅

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