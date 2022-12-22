【2023年部署】大和重申看好內地科網股前景 列5股為首選

臨近年底，資金重新追捧內地科網股。大和發表新一份內地科網行業報告，重申在多個利好消息推動下，看好該行業明年前景。主要動力來自內地放寬防疫措施，以及中概股審計事件有一定進展。該行又指，內地網上零售額上月起復甦，以及網上遊戲銷售改善，皆是行業環境改善的指標。該行亦把5隻中資科網股列為首選，全數給予買入評級。

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大和最新首選科網股一覽：

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大和又估計，踏入明年首季內地確診人數抵達高峰後，消費者信心屆時會逐步復甦。此外，內地旅遊檢疫措施或於明年第二季取消，電商及服務板塊或成為旅遊及網購需求改善下的受惠者。

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