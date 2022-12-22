藝術、生活完美融和 鬧市演繹黑白光影 締造新潮和食體驗

The Montage Group 承先啟後，又一創新搞作！繼早前破格開設展現「單色美學」之MONMONO餐廳後，是次應用極具明暗對比之黑、白兩色，展現日與夜、光與影之氛圍，締造兩所匠心獨運、新潮時尚的日式料理餐廳 — 《Hiru Omakase 日 • 廚師發辦》、《Yoru Teppanyaki 夜 • 鐵板燒》。

「日與夜」設計理念 有「光」必有「影」

作為The Montage Group 的首間日本菜餐廳，設計團隊繼續發揮「生活與藝術密不可分」的理念，以「日與夜」作設計靈感，巧妙地在繁華鬧市中，展現「光與影」的魅力，呈現藝術與每天日常生活環環相扣、息息相關之意念。

《Hiru Omakase 日 • 廚師發辦》象徵日間的時光，「日」於漢字中代表日本。設計師以日式庭園 - 枯山水（Zen Garden）為設計概念，塑造簡約而恬靜的用餐環境。餐廳以白色為主軸，於牆身和地面飾以白色的沙石，以提高餐廳的明亮度，使其充滿朝氣，亦有助增加室內空間感。室內的傢俱方面，亦添上日系簡約風格，以粗礦木紋的木窗而及潔白無瑕的和紙，帶出沉穩、恬靜之感。客人甫進餐廳，便會踏進一個温暖明媚的花園，彷如置身日本寺廟內的小庭園，讓人暫時忘卻工作及生活上的煩憂，好好享受一抺暖光。

位於銅鑼灣蘭芳道21號地下的《Hiru Omakase 日 • 廚師發辦》，已於上月開業，主打廚師發辦（O makase），行政總廚每天為客人精選時令海鮮入饌，讓食客可以品嚐佳餚的同時，一邊近距離欣賞廚師的職人手藝，極具味覺、視覺的雙重高級享受。

而以暗黑為主軸的《Yoru Teppanyaki 夜 • 鐵板燒》 則象徵入夜後的時刻，伴隨着月影、樹影、幻影，營造極具神秘感，卻又不失高貴氛圍。餐廳整體設計沉穩大氣，店名以背光燈打造出陰影的效果，增添層次感。而貴賓房分別以三種不同的造影方式，呼應入夜、黑影之主題。設計師更於中庭位置以燈光向上投影，使影子滿佈天花，帶出光與影之互動概念，務求讓一眾食客可於神秘且時尚的環境下，享用高級席前鐵板料理。

《Yoru Teppanyaki 夜 • 鐵板燒》已於本月18日正式開業，位於尖沙咀山林道17-19號地下，歡迎電話預約光臨。

獲獎無數名廚統領用心創作和式饗宴

入行將近三十載的日餐行政總廚Ronald 亮師傅親自督領餐飲團隊，務求為一眾食客帶來耳目一新的用 餐體驗。亮師傅曾於多所高級日本料理店及國內頂級酒店出任行政總廚，曾於於日本深造三年的他熱衷鑽研和食，最為擅長製作懷石料理。亮師傅兼具多項專業資格，包括日本酒サービス研究會(SSI) 清酒國際唎酒師的資格。近年，他更獲邀代表香港參與全球《和食世界挑戰賽》，並以亞洲第一名身份晉身最後6強，實力毋庸置疑。

《Hiru Omakase 日 • 廚師發辦》濃淡料理交替

別樹一格的Omakase體驗 食材的選取、菜式的味道，乃至上菜的鋪排及次序，皆盡顯廚師的細膩和巧妙心思。有別於市面上千篇一律「由淡至濃」的品嚐次序，餐廳獨創出「淡而鮮甜、濃而豐富、淡而精準」的料理安排，主張為客人的味蕾提供更多層次的享受，以反差營造出衝擊、具高低起伏、別具風格的廚師發辦節奏。讓客人透過頂級食材、精湛手藝、獨特進食次序，品嚐廚師團隊的功架，用心為食客帶來難忘而獨有的味覺盛宴。餐廳定價 亦頗為親民，午市壽司Omakase 由HKD 488 起，設限定午市定食套餐 HKD298；晚市Omakase由 HKD 988 起。

此外，《Hiru Omakase 日 • 廚師發辦》更特別於晚市設有 HKD 2488 的廚師推介Hiru Omakase 季節會席料理。整個用餐安排及鋪陳，均因應客人的喜好量身定制，如特別要求全蟹﹑全白身魚﹑甚至全拖羅盛宴等主題，最少三天前預訂以搜羅客人喜好食材，並配合高級時令魚料，如千葉縣産特級地金目鯛、北海道産特上級鮟鱇魚肝、青森縣八户捕獲天然鮪魚、無添加塩水海膽、富山灣産氷見寒鰤等，為尊貴的客人定制出精緻華貴、與眾不同的高級廚師發辦。

《Yoru Teppanyaki 夜 • 鐵板燒》創新醬汁配搭高級食材 顛覆傳統席前鐵板料理

鐵板燒的起源眾說紛紜，普遍認為是二次世界大戰後，愛吃漢堡的美軍駐守日本因吃不慣生冷的生魚片，於是烤熱鐵板用以加熱食物，及後此烹飪方法於日本普及起來。由日式洋食演變至今，鐵板燒已被大眾視為日本料理不可或缺的一部分。

《Yoru Teppanyaki 夜 • 鐵板燒》的專業團隊為使食客於品嚐傳統鐵板燒料理時，能有嶄新的感官享受，經過反覆研究、創作及試驗，別出心裁地製作出「色彩醬汁」，以配合新鮮、時令的優質食材，如日本赤甘鯛及自設魚缸放養的海鮮，務求為客人獻上獨特的味覺及視覺享受。力臻完美的廚師團隊更會因應食材的配搭及季節的變遷，不時更新「色彩醬汁」之款式。最新推出的「色彩醬汁」包括綠色(日本青海苔醬汁)、紫色(藍莓製成水果風味醬汁)、紅色（袐製烤龍蝦頭醬汁）、啡色（日本味噌）等。

餐廳更為食客提供多種鐵板燒的烹調方法，可謂花樣繁多、層出不窮，如日本櫻花木煙燻、備長炭番茶葉炭燒、鹽焗等，每道菜式均由經驗豐富、手藝超凡的廚師主理，即席在客人面前獻技，烹調美食。

店舖的整體佈局由4間獨立貴賓房組成，共設有30個座位。設計師冀望透過神秘而不失高貴的室內裝潢，令每位客人都能夠置身於充滿藝術氣息的空間，享用美味的席前鐵板燒料理，從而留下愉悅難忘的體驗。

嚴選食材 不時不食

「旬」一字來自日語「SHUN」，意謂時令、當造，指當季盛產的美食。餐廳嚴守「旬」之宗旨，以不時不食為原則，直接向日本當地信譽良好的供應商選購上好食材，為客人嚴選最為新鮮、時令的食材入饌。儘管食物成本會因而相對提高，廚師團隊仍堅持以客人的味蕾為先，以最好的食材，配合精湛的手藝及獨特創新的烹調手法，為客人呈現高品質的菜式。

踏入品嚐日本蟹之最佳季節 — 冬季，餐廳主廚特意揀選每年限於11月至1月才能捕捉的香箱蟹，矜貴程度可見一斑，並採用上等的利尻昆布和鰹魚乾熬煮的高湯作配搭，以突顯其鮮美甘甜。

「一見鍾情米」 可能是日本最好吃的米

主廚特意選用岩手縣產「一見鍾情米」，又名「純情米」，作壽司米。「一見鍾情米」外觀晶瑩剔透，黏度適中，口感軟糯而不失彈性，滋味甘甜，米香十足，近年在日本屢獲日本穀物檢定協會的最高級評價「特A評級」，可能是日本最好吃的米！連米粒的選取亦如此一絲不苟，可見主廚的誠意心思十足，希望讓每位客人皆能感受日本原味道。

關於The Montage Group

我們深信藝術與生活是密不可分的，致力將藝術融入生活，務求以耳目一新之感令大眾同時享受藝術與美饌。The Montage group採用破格的單色藝術設計，搭配精緻佳餚，為顧客塑造別樹一格之飲食體驗。集團早前以藝術品牌MONMONO表現「單色美學」，分別為Regal blue (藍)，有 Sizzling sunrise（黃）；敬請期待同系列之紅色單色店。最新開設之日本餐廳則以「日、夜、暮」構建一個系列，包括提供廚師發辦料理之「Hiru Omakase 日 • 廚師發辦」，以及鐵板燒料理餐廳「Yoru Teppanyaki 夜 • 鐵板燒」。同系列之日本菜餐廳「暮」即將登場，敬請期待！

如欲查詢更多資訊，歡迎瀏覽 http://www.montagegroup.co/ 或 致電（852）9017 9515 鍾小姐 或 電郵至 marketing@montagegroup.co

關注《Hiru Omakase 日 • 廚師發辦》 Instagram：www.instagram.com/hiru_omakase

關注《Yoru Teppanyaki 夜 • 鐵板燒》 Instagram：www.instagram.com/yoru_teppanyaki

餐廳地址：

MONMONO Central | 中環士丹頓街44-46號地下A及B號鋪 | 訂座電話：9017 9075

MONMONO Tsim Sha Tsui | 尖沙咀山林道4號恆貿商業中心地下2-3號鋪 | 訂座電話：9248 4154

Yoru Teppanyaki 夜 • 鐵板燒 | 尖沙咀山林道17-19號鋪地下 | 訂座電話：5331 3978

Hiru Omakase 日 • 廚師發辦 | 銅鑼灣蘭芳道21號地下 | 訂座電話：9017 9352

主廚推介

《Hiru Omakase 日》

▲ 舞茸烤鷄土鍋飯



因應季節、天氣、食材，呈現暖心土鍋飯。在寒冷的冬季最喜愛暖呼呼的飯菜，使用陶制的土鍋烹調舞茸烤鷄土鍋飯，當中舞茸屬高級菌類，舞茸的香、鷄腿肉的爽滑口感和米飯在鍋內翻轉碰撞，打開鍋蓋時扎鼻而來充滿著開胃的香氣。

▲ 魚介鷄湯裙翅



使用上等的利尻昆布和鰹魚高湯，加上用鷄爪、火腿熬制的濃湯燉煮鰈魚的裙翅，嚐一口翅、喝一口湯、熱烘烘的感覺，不亦樂乎。

▲ 日本大間產 天然野生藍鰭鮪魚



天然野生藍鰭鮪魚，日本青森大間產每年11月~12月在太平洋迴游日本的鮪魚每一條都超過200公斤，油脂豐富、魚味突出，野生的鮪魚不斷地游動捕捉食用天然的食材，使得肉質緊緻肉色鮮紅。這是世界第一的頂級魚肉食材。

《Yoru Teppanyaki 夜 • 鐵板燒》

▲ 日本赤甘鯛松笠燒



日本空運到港的甘鯛， 屬日本高級魚種，連魚鱗也可吃。廚師先將甘鯛魚的魚鱗炸脆，再將魚肉煎至恰到好處， 然後配上魚湯食用，魚香馥郁。

▲ A4和牛厚燒



選用曾屢獲全國牛肉金賞之宮崎縣產日本黑毛和牛，配以自家製和牛燒汁，並佐以脆炸青森縣產白蒜頭片及喜馬拉雅山岩鹽，香味四溢，香濃的牛脂在口腔徘徊，令人回味無窮。

▲ A4和牛關西風壽喜燒



關西風壽喜燒的一貫做法是以鑄鐵鍋烹煮，餐廳首創以鐵板燒手法，為食客呈現「新派壽喜燒」。廚師於鐵板上將白糖煮至焦糖化後，放上薄切和牛片煎香，隨後淋上總廚秘製壽喜燒醬汁。和牛的軟嫰，配上醬汁的馥郁香濃，並佐以炒香之日本蔬菜同吃，滋味十足！

(特約)