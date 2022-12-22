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【新股IPO】新股暗盤表現迥異 思派314一手最多賺750元、業聚6926蝕110元
新股IPO 17:08 2022/12/22
思派健康 （新上市編號：00314） 、業聚醫療 （新上市編號：06929） 及特殊目的收購公司Techstar三新股周五（23日）掛牌，周四（22日）收市後，思派健康及業聚醫療有暗盤交易。思派於輝立暗盤最高見22.95元，較招股價高23.4%，現報22.35元，高20.2%，每手（200股），不連手續費，帳面賺750元。
思派健康314超購7.3倍，中籤15%，【下一頁】
思派健康於耀才暗盤現報21.75元，高17%，一手（200股）帳面賺630元。
富途暗盤最高見22.7元，較招股價高22%，現報22.15元，高19.1%，每手賬面賺710元。
業聚醫療6929超購1倍，中籤率46%，【下一頁】
業聚醫療於輝立暗盤最低見8.3元，較招股價8.8低5.7%；現報8.58元，低2.5%，一手（500股）帳面蝕110元。
富途暗盤現報8.62元，較招股價低2%，每手賬面蝕90元。
耀才暗盤曾高見8.92元，較招股價高1.4%；現報8.6元，低2.3%，每手蝕100元。
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記者：宋佩恩
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