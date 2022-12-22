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【新股IPO】新股暗盤表現迥異 思派314一手最多賺1080元、業聚6926蝕150元
新股IPO 18:48 2022/12/22
思派健康 （新上市編號：00314） 、業聚醫療 （新上市編號：06929） 及特殊目的收購公司Techstar三新股周五（23日）掛牌，周四（22日）收市後，思派健康及業聚醫療有暗盤交易。思派於輝立暗盤最高見24.2元，較招股價高30.1%，收報24元，高29%，每手（200股），不連手續費，帳面賺1080元。
思派健康314超購7.3倍，中籤15%，【下一頁】
思派健康於耀才暗盤收報23.4元，高25.8%，一手（200股）帳面賺960元。
富途暗盤最高見24.8元，較招股價高33.3%，收報23.8元，高28%，每手賬面賺1040元。
業聚醫療6929超購1倍，中籤率46%，【下一頁】
業聚醫療於輝立暗盤最低見8.3元，較招股價8.8元低5.7%；收報8.6元，低2.2%，一手（500股）帳面蝕100元。
富途暗盤收報8.5元，較招股價低3.4%，每手賬面蝕150元。
耀才暗盤曾高見8.92元，較招股價高1.4%；收報8.7元，低1.1%，每手蝕50元。
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記者：宋佩恩
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