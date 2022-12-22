  • 18°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】新股暗盤表現迥異　思派314一手最多賺1080元、業聚6926蝕150元

新股IPO 18:48 2022/12/22

分享：

分享：

【新股IPO】新股暗盤表現迥異

思派健康 （新上市編號：00314） 、業聚醫療 （新上市編號：06929） 及特殊目的收購公司Techstar三新股周五（23日）掛牌，周四（22日）收市後，思派健康及業聚醫療有暗盤交易。思派於輝立暗盤最高見24.2元，較招股價高30.1%，收報24元，高29%，每手（200股），不連手續費，帳面賺1080元。

思派健康314超購7.3倍，中籤15%，【下一頁】

思派健康於耀才暗盤收報23.4元，高25.8%，一手（200股）帳面賺960元。

富途暗盤最高見24.8元，較招股價高33.3%，收報23.8元，高28%，每手賬面賺1040元。

業聚醫療6929超購1倍，中籤率46%，【下一頁】

業聚醫療於輝立暗盤最低見8.3元，較招股價8.8元低5.7%；收報8.6元，低2.2%，一手（500股）帳面蝕100元。

富途暗盤收報8.5元，較招股價低3.4%，每手賬面蝕150元。

耀才暗盤曾高見8.92元，較招股價高1.4%；收報8.7元，低1.1%，每手蝕50元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】TechStar Acquisition Corporation7855獲輕微超額認購　將於明日上市

【新股IPO】富途3588預計12月30日以介紹形式　主板雙重主要上市

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO 業聚醫療（06929） 思派健康（00314）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】富途3588預計12月30日以介紹形式　主板雙重主要上市、盤前升4%

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌32點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【初創寒冬】Zeek斑馬到家CEO：無計劃清盤、正重組業務　12.23結束貨運配送、數百快遞員欠薪（第二版）
【初創寒冬】Zeek斑馬到家CEO：無計劃清盤、正重組業務　12.23結束貨運配送、數百快遞員欠薪（第二版）
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【港股北水+夜期】北水錄7.7億元淨流入　大手吸美團騰訊　恒指夜期升83點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄7.7億元淨流入　大手吸美團騰訊　恒指夜期升83點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌32點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌32點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款