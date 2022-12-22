▲ 【日圓匯價】日圓先生：日本央行下月或再收緊 日圓匯價短期見「6.5算」？

日本央行意外轉鷹，上調10年期國債息率目標區間，變相將債息由0.25厘推高至0.5厘。日本財務省前高級官員、有「日圓先生」之稱的榊原英資接受《彭博》訪問時表示，日本央行可能再次出其不意，於下月收緊貨幣政策，包括再上調10年期債券收益率上限。

榊原英資稱，日本央行最新行動在某種程度上加快政策正常化，倘若央行放棄極端鴿派取態，日圓兌美元匯價將走強至120水平。若以每百日圓兌港元匯價計，相當於「6.5算」。

日本央行最新行動觸發日圓匯價急升，每美元兌日圓由公布議息決議前的137水平跌至132。

至香港時間周四下午，每百日圓相當於5.89港元，每美元兌日圓則報131.9。

榊原英資是現任東京青山學院大學教授，他在1995年擔任日本副財政大臣期間與美國合作，成功干預匯市，將日圓兌美元匯價，由最強方約80水平貶值至100，被外媒稱為「日圓先生」。

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編輯：伍鍵文