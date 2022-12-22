【美元定存】3個月美元定存息最高5.28厘 專家指存期宜短不宜長

▲ 美元定存的加息戰急降溫。

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聯儲局放緩加息後，港銀的美元定期存款加息戰也急降溫，本周首4天，暫有3間銀行調整美元定存息，招商永隆搶短錢，上調1個月年息0.8厘至2.6厘。反觀，擅打高息牌的建行亞洲，昨天（12月21日）減3個月或以上年息，其中1年期息率調低0.1厘至4.75厘；花旗則減完又略加，頻密調息。

尚幸花旗維持短存的破頂息，該行於上周一（12日）勁加3個月期年息0.68厘，新息率至5.28厘，超越富邦旗下的4.68厘稱冠。集友4招齊發，分別推38天享3.1厘年息、98天年息為4.1厘、188天年息有4.5厘、以及368天最高達4.7厘，起存金額為12.5萬美元，上限125萬美元，適合個人客戶斥新或舊資金，在分行或網上渠道開立。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗的分析員維持預期，聯儲局仍有3次加息機會，息率將累加1厘，料明年2月或加50點子，3月和5月再分別加息25點子，利率最終水平可能達5.25厘到5.5厘。

廖嘉豪又引述，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率直到明年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。

此外，比拼4大行的美元定存息率，滙豐於12月5日勁加7天年息3厘至10厘新關，追貼恒生 （00011） 兼撼贏渣打香港 （02888） 的9厘及中銀香港 （02388） 的6厘。

1個月年息方面，滙豐於12月5日重手加兩厘至4厘，抛離中銀及渣打的兩厘。以上兩個短存是滙豐自9月13日以來第2度調高息率。

1年期年息方面，滙豐於11月15日調升1年期0.2厘，新息率至4.2厘，險勝中銀香港的4.1厘，渣打則報4厘。

半年期年息方面，恒生於12月2日把特選客戶的年息加0.2厘至4.5厘，又於12月1日提升網上尊享的年息0.24厘至4.39厘，其他渠道也加0.2厘至4.3厘。此外，滙豐於11月中勁加年息0.3厘至4.1厘，跑贏中銀的3.9厘及渣打的3.8厘。

至於3個月期年息，恒生於12月2日新推特選客戶有4.3厘，12月1日把網上尊享年息調高0.24厘至4.29厘，其他渠道也加0.2厘至4.2厘；至於滙豐於11月中大幅提高0.4厘至3.9厘；中銀同期年息為3.7厘；渣打同期年息為2.8厘，但只供中小企客戶。

另方面，計及中小行的2元定存息率，現時3個月年息以花旗的5.28厘居首，惟須注意優惠至本周六（24日）；半年期年息以大新 （02356） 的5.2厘稱冠；1年期同樣是大新的5.3厘奪冠；至於7天年息則罕現3冠王，滙豐、恒生及星展齊報10厘，惟須注意恒生及星展的超高息於下周六（31日）屆滿。

而業界建議好息之徒宜短不宜長，先開立3個月年息，除可鎖定高息外，且因應儲局於明年2月2日才議息，市料屆時或繼續放緩加息，尤其須緊盯2023年主席鲍威爾首份議息聲明。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪