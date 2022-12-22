  • 20°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【美元定存】3個月美元定存息最高5.28厘 專家指存期宜短不宜長

16:00 2022/12/22

分享：

分享：

美元定存的加息戰急降溫。

    點擊圖片放大

聯儲局放緩加息後，港銀的美元定期存款加息戰也急降溫，本周首4天，暫有3間銀行調整美元定存息，招商永隆搶短錢，上調1個月年息0.8厘至2.6厘。反觀，擅打高息牌的建行亞洲，昨天（12月21日）減3個月或以上年息，其中1年期息率調低0.1厘至4.75厘；花旗則減完又略加，頻密調息。

尚幸花旗維持短存的破頂息，該行於上周一（12日）勁加3個月期年息0.68厘，新息率至5.28厘，超越富邦旗下的4.68厘稱冠。集友4招齊發，分別推38天享3.1厘年息、98天年息為4.1厘、188天年息有4.5厘、以及368天最高達4.7厘，起存金額為12.5萬美元，上限125萬美元，適合個人客戶斥新或舊資金，在分行或網上渠道開立。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗的分析員維持預期，聯儲局仍有3次加息機會，息率將累加1厘，料明年2月或加50點子，3月和5月再分別加息25點子，利率最終水平可能達5.25厘到5.5厘。

儲行威廉斯：料息率升到5厘　惟不會升到6厘【下一頁

廖嘉豪又引述，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率直到明年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。

此外，比拼4大行的美元定存息率，滙豐於12月5日勁加7天年息3厘至10厘新關，追貼恒生 （00011） 兼撼贏渣打香港 （02888） 的9厘及中銀香港 （02388） 的6厘。

1個月年息方面，滙豐於12月5日重手加兩厘至4厘，抛離中銀及渣打的兩厘。以上兩個短存是滙豐自9月13日以來第2度調高息率。

1年期年息方面，滙豐於11月15日調升1年期0.2厘，新息率至4.2厘，險勝中銀香港的4.1厘，渣打則報4厘。

半年期年息方面，恒生於12月2日把特選客戶的年息加0.2厘至4.5厘，又於12月1日提升網上尊享的年息0.24厘至4.39厘，其他渠道也加0.2厘至4.3厘。此外，滙豐於11月中勁加年息0.3厘至4.1厘，跑贏中銀的3.9厘及渣打的3.8厘。

「新債王」岡拉克：聯儲局今後不應再加息【下一頁

至於3個月期年息，恒生於12月2日新推特選客戶有4.3厘，12月1日把網上尊享年息調高0.24厘至4.29厘，其他渠道也加0.2厘至4.2厘；至於滙豐於11月中大幅提高0.4厘至3.9厘；中銀同期年息為3.7厘；渣打同期年息為2.8厘，但只供中小企客戶。

另方面，計及中小行的2元定存息率，現時3個月年息以花旗的5.28厘居首，惟須注意優惠至本周六（24日）；半年期年息以大新 （02356） 的5.2厘稱冠；1年期同樣是大新的5.3厘奪冠；至於7天年息則罕現3冠王，滙豐、恒生及星展齊報10厘，惟須注意恒生及星展的超高息於下周六（31日）屆滿。

而業界建議好息之徒宜短不宜長，先開立3個月年息，除可鎖定高息外，且因應儲局於明年2月2日才議息，市料屆時或繼續放緩加息，尤其須緊盯2023年主席鲍威爾首份議息聲明。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元定存5厘息成主戰場 中小行重推5.1厘存款計劃

【人幣定存】半年人幣定存最高息2.9厘 中銀滙豐罕有齊減存息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大新銀行（02356） 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 集友銀行 花旗銀行 建行亞洲 招商永隆 外幣定期存款

上一篇文章

【2022稅貸戰】虛銀突擊打稅貸零息牌 甚麼條件可享超筍優惠？

下一篇文章

戴邊款Rolex就知男人性格係點？　24孝老公美斯從不揀閃爆浮誇款式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】今年MPF負回報15% 人均帳戶供款蝕3.8萬元
【MPF】今年MPF負回報15% 人均帳戶供款蝕3.8萬元
【日圓定存】日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價
【日圓定存】日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價
【港元定存】港元1年定存最高5.3厘 長息見頂宜盡快鎖定高息
【港元定存】港元1年定存最高5.3厘 長息見頂宜盡快鎖定高息
【港元定存】港元定存5厘息成主戰場 中小行重推5.1厘存款計劃
【港元定存】港元定存5厘息成主戰場 中小行重推5.1厘存款計劃
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款