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【ESG】太古地產於道瓊斯可持續發展世界指數排名升至全球第四

股市 15:46 2022/12/22

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【ESG】太古地產於道瓊斯可持續發展世界指數排名升至全球第四

太古地產 （01972） 在2022年道瓊斯可持續發展世界指數地產業界排名升至全球第四，較去年再高三位。該項指數評估全球逾1.3萬間企業，當中500間屬於地產企業。

道瓊斯可持續發展世界指數對企業的評估超過30個範疇，太古地產於「環境範疇」（Environmental Dimension）的成績卓越，排名達全球第二位，在環境管治、業務環境效益、氣候策略及綠色建築投資方面的表現獲卓為突出。

太古地產行政總裁彭國邦表示，最新排名彰顯公司在可持續發展和環境、社會及管治上的措施卓有成效，也肯定不同持份者、夥伴、租戶和供應商同心合作的成果。他重申，太古地產正以2050年前達到淨零碳排放為目標。

太古地產表示，旗下全球物業組合於2021年的絕對碳排放量已較2019年減少23%，當中包括應用雲端智能能源管理平台和綜合直流微網供電系統等。此外，廣州太古滙綜合發展項目已於2021年7月1日開始全面採用由場外風力發電場供應的可再生電能，而成都遠洋太古里自2020年起已全面採用可再生電能。太古地產中國內地整體物業組合的可再生電能組合亦因此提高至約47%。

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港股 ESG 可持續發展 太古地產（01972） 太古地產
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