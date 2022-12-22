【消費優惠】用ZA Card 在日本消費享回贈　兼享松本清最高7%折扣

冬日佳節臨近，加上港人外遊熱點日本早前宣布，恢復免簽證自由行及免檢疫入境，ZA Bank乘勢推出一系列ZA Card專屬優惠，讓用戶在假期「回鄉」之際盡情消費。

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推廣期內，用戶憑ZA Card於日本當地購物或經熱門旅遊平台消費，可享以下豐富優惠：

優惠一： 日本當地消費高達 3% ZA Coin 回贈 即日起至2023年3月31日，於日本當地實體商戶消費，並以日圓簽賬，即享高達3%ZA Coin回贈 （每 1元合資格簽帳可賺取相對應的3 ZA Coin（等於 HKD 0.03）） 優惠二： 松本清日本分店高達 7% 折扣 由現時至2023年2月28日經ZA Quest完成指定任務可獲指定折扣券，於3月31日前在松本清日本分店消費最高享7%折扣 優惠三： 熱門旅遊平台優惠 即日起至2023年6月30日： 經 Klook 購買景點門票或預訂車票，即享 3% ZA Coin 回贈

經 KKday 預訂指定海外行程，結賬時輸入優惠碼「 22KKDZA7 」即享7%折扣

經 Booking.com、Expedia或 Hotels.com 預訂酒店，可享高達8% 回贈或折扣

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每個曆月最多可賺取的ZA Coin數量為2萬個（等於200元）。

ZA Bank同時宣布獲莎莎強勢加盟「最勁抽」消費獎賞生態圈。由現時至2022年12月31日，用戶以ZA Card進行合資格簽帳（簽帳交易金額需不少於10元 ）後參加最勁抽，即有機會抽到由莎莎送出的超過5萬份美妝禮遇，獎品總值超過380萬元，包括：莎莎網店全單半價（最高可減1,000元）及門店100元折扣券等。

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